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Прем'єр анонсував посилення відповідальності для ухилянтів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем'єр анонсував посилення відповідальності для ухилянтів
Очільник уряду під час виступу у парламенті заявив, що законопроєкт вже на фінальній стадії
фото: кадр з відео

Міноборони завершує підготовку законопроєкту, який стосуватиметься також військових, що самовільно залишили частини

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Відповідний законопроєкт уже фіналізує Міністерство оборони. Про це глава уряду сказав 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

За словами Корецького, посилення відповідальності є одним із напрямів змін у мобілізаційній політиці. Він зазначив, що робота над законодавчими змінами триває.

«Необхідно посилити відповідальність за переховування від військової служби і за самовільне залишення частини (СЗЧ). Законопроєкт на цю тему уже фіналізується Міністерством оборони», – сказав прем'єр.

Окремо Корецький згадав про необхідність запровадження нових правил мобілізації, які він назвав умовним «соціальним договором». За його словами, військовослужбовці, які вже п'ять років перебувають на фронті, повинні мати чітке розуміння, коли зможуть отримати ротацію та повернутися додому.

«Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни», – наголосив глава уряду.

Також прем'єр повідомив, що процес бронювання працівників удосконалено. За його словами, уряд уже ухвалив відповідну постанову, а надалі цим питанням спільно працюватимуть Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Нагадаємо, раніше Корецький заявляв, що до 1 грудня уряд має напрацювати новий суспільний договір щодо мобілізаційних зобов'язань бізнесу. Зокрема, Міноборони готує механізм 100% бронювання працівників за умови виконання підприємствами мобілізаційного зобов'язання. Йдеться про можливість повністю бронювати персонал, якщо компанія регулярно добровільно залучатиме частину працівників до військової служби.

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Теги: Сергій Корецький мобілізація війна ухилянти

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