Зв’язкова ОУН із Рівненщини відсвяткувала 93-річчя (фото)

6 січня був народження «Русалки» Євгенії Грабовської

Учора, 6 січня виповнилося 93 роки зв'язковій ОУН, жительці селища Смига Дубенського району, Євгенії Василівній Грабовській. Про це у Facebook написав дослідник визвольної боротьби українців за незалежність на Дубенщині Анатолій Василюк.

Євгенія Грабовська народилася 1929 року в селі Білокриниця, що на Кременеччині. Членкиня ОУН із 1946 року. Мала псевдо «Русалка», «Ромашка».

«Співпрацювала з Ольгою Миколюк «Буйна» та Ольгою Горошко «Троянда». Заарештована органами МДБ у 1950 році, та засуджена до 10 років таборів. Нині самотньо мешкає в селищі Смига. Неймовірно привітна та добра бабуся, яка дуже любить квіти та Україну. Многая літа», – написав Василюк.

Євгенія Грабовська вступила до лав УПА ще в 14 років. Близько семи років вона допомагала українським повстанцям.

Нагадаємо, вчора в селі Хотимир, що в Івано-Франківській області, провели в останню путь зв'язкового українського підпілля ОУН Миколу Федоровича Кота.

Також не так давно в Львові попрощались із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків. Жінку поховано в Львові на Личаківському кладовищі на Меморіалі героїв УПА