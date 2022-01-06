  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В Івано-Франківській області помер зв'язковий ОУН Микола Кіт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола Кіт постачав повстанцям важливу інформацію та продовольство - В Івано-Франківській області помер зв'язковий ОУН Микола Кіт
    Микола Кіт постачав повстанцям важливу інформацію та продовольство
    фото: Декомунізація.Україна/ Telegram

    Чоловіку було 94 роки

    В селі Хотимир, що в Івано-Франківській області, провели в останню путь зв'язкового українського підпілля ОУН Миколу Федоровича Кота. Про це повідомляє Telegram канал «Декомунізація.Україна».

    В роки визвольної боротьби Микола Федорович активно допомагав підпіллю ОУН. Він не тільки приносив їх важливу інформацію, а й допомагав матеріально, постійно постачав їжу, в криївку, яка знаходилась на території села.

    Також не так давно в Львові попрощались із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків. Жінку поховано в Львові на Личаківському кладовищі на Меморіалі героїв УПА

    Нагадємо, що 1 січня по всій Україні пройшли масові акції в честь дня народження Степана Бандери, голови Організації українських націоналістів.

    Акції в пам'ять Степана Бандери засудив Ізраїльський уряд. Вони заявили про ніби антисемітські дії під час маршу. А на іспанському телебаченні показали сюжет про смолоскипний марш в честь голови ОУН.

    Читайте також:
    Теги: декомунізація Telegram вишиванка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Івано-Франківській області помер зв'язковий ОУН Микола Кіт