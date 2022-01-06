В Івано-Франківській області помер зв'язковий ОУН Микола Кіт

Чоловіку було 94 роки

В селі Хотимир, що в Івано-Франківській області, провели в останню путь зв'язкового українського підпілля ОУН Миколу Федоровича Кота. Про це повідомляє Telegram канал «Декомунізація.Україна».

В роки визвольної боротьби Микола Федорович активно допомагав підпіллю ОУН. Він не тільки приносив їх важливу інформацію, а й допомагав матеріально, постійно постачав їжу, в криївку, яка знаходилась на території села.

Також не так давно в Львові попрощались із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків. Жінку поховано в Львові на Личаківському кладовищі на Меморіалі героїв УПА

Нагадємо, що 1 січня по всій Україні пройшли масові акції в честь дня народження Степана Бандери, голови Організації українських націоналістів.

Акції в пам'ять Степана Бандери засудив Ізраїльський уряд. Вони заявили про ніби антисемітські дії під час маршу. А на іспанському телебаченні показали сюжет про смолоскипний марш в честь голови ОУН.

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