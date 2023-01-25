Військовим посилять кримінальну відповідальність: головні зміни та реакція суспільства
Законом посилено кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів
Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав скандальний законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових. Про це йдеться у картці законопроєкту №8271 на сайті Верховної Ради.
Буде суттєво посилено кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.
Судам відтепер заборонено пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за певні види злочинів:
- непокора (ст. 402)
- невиконання наказу (ст.403) погрози або насильство щодо начальника (ст.405)
- самовільне залишення військової частини (ст.407)
- дезертирство (ст.408)
- самовільне залишення поля бою (ст. 429)
Також зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення.
Будуть внесені необхідні зміни у Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти нашої держави.
Реакція Залужного
Скандальний закон схвалив головнокомандувач Валерій Залужний «Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – йдеться в його повідомленні у Telegram.
Він зазначив, що армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а «відмовники» можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо.
Реакція правозахисників
Закон був розкритикований правозахисниками і частиною суспільства. Було навіть створено петицію на сайті президента про накладання на нього вето. Петиція була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.
Законопроєкт 8271 був проголосований у Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».
Аналітик руху «Чесно» Вікторія Олійник пояснила, що після прийняття закону для держави військовий «буде не людиною, а просто бойовою одиницею».
«Такий підхід швидко наближає нас до реалій Росії, де у мобілізованих є лише дві опції: загинути, бо ззаду стоять загороджувальні загони, або сісти на 10 років. Де військова служба – це покарання, а не гідний спосіб відстояти незалежність своєї держави», – прокоментувала аналітик руху «Чесно».
За її словами, судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу», – зазначила Вікторія Олійник.
Реація військових
Генерал, що готував звільнення Херсона Андрій Ковальчук також вважає, що підписаний Зеленським закон навпаки, дискредитуватиме ЗСУ і не досягне тих цілей, які поставили політики і військове командування щодо зростання дисципліни.
«Яка ймовірність, що цей закон матиме зворотний ефект? Які є інші інструменти для підвищення дисципліни військових? Ми аналізуємо все те, що відбувалося на фронті. І можу вам сказати, що далеко не всі військові пронизані відповідальністю, яка є в них перед собою, перед своїми рідними, перед країною та народом. Є і ті, в кого десь не вистачає виховання, десь відчуття обов’язку, мудрості, бойового духу. Тобто є багато чинників, які впливають на солдата», – сказав він у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
Він вважає, що щей закон був ухвалений не просто так, а щоби дійсно посилити відповідальність таких горе-солдатів, які прийшли відсидітись за спинами інших.
Андрій Ковальчук не впевнений, що закон спрацює так ефективно, як мав би, але спрацює. Можливо, він десь дозволить розв’язати руки правоохоронцям у їхній роботі з такими горе-солдатами. «Щодо інших варіантів, то вони також є. Окрім цього закону були ще законопроєкти. Та прийняли цей. Його обговорювали, оцінювали ступені ризиків, враховували ситуацію в армії. Залишається сподіватися, що він спрацює і піде на користь усім», – сказав генерал.
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