Військовим посилять кримінальну відповідальність: головні зміни та реакція суспільства

Законом посилено кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів

Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав скандальний законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових. Про це йдеться у картці законопроєкту №8271 на сайті Верховної Ради.

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Буде суттєво посилено кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

Судам відтепер заборонено пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за певні види злочинів:

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непокора (ст. 402)

невиконання наказу (ст.403) погрози або насильство щодо начальника (ст.405)

самовільне залишення військової частини (ст.407)

дезертирство (ст.408)

самовільне залишення поля бою (ст. 429)

Також зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення.

Будуть внесені необхідні зміни у Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти нашої держави.

Реакція Залужного

Скандальний закон схвалив головнокомандувач Валерій Залужний «Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – йдеться в його повідомленні у Telegram.

Він зазначив, що армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а «відмовники» можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо.

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Реакція правозахисників

Закон був розкритикований правозахисниками і частиною суспільства. Було навіть створено петицію на сайті президента про накладання на нього вето. Петиція була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

Законопроєкт 8271 був проголосований у Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».

Аналітик руху «Чесно» Вікторія Олійник пояснила, що після прийняття закону для держави військовий «буде не людиною, а просто бойовою одиницею».

«Такий підхід швидко наближає нас до реалій Росії, де у мобілізованих є лише дві опції: загинути, бо ззаду стоять загороджувальні загони, або сісти на 10 років. Де військова служба – це покарання, а не гідний спосіб відстояти незалежність своєї держави», – прокоментувала аналітик руху «Чесно».

За її словами, судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу», – зазначила Вікторія Олійник.

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Реація військових

Генерал, що готував звільнення Херсона Андрій Ковальчук також вважає, що підписаний Зеленським закон навпаки, дискредитуватиме ЗСУ і не досягне тих цілей, які поставили політики і військове командування щодо зростання дисципліни.

«Яка ймовірність, що цей закон матиме зворотний ефект? Які є інші інструменти для підвищення дисципліни військових? Ми аналізуємо все те, що відбувалося на фронті. І можу вам сказати, що далеко не всі військові пронизані відповідальністю, яка є в них перед собою, перед своїми рідними, перед країною та народом. Є і ті, в кого десь не вистачає виховання, десь відчуття обов’язку, мудрості, бойового духу. Тобто є багато чинників, які впливають на солдата», – сказав він у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Він вважає, що щей закон був ухвалений не просто так, а щоби дійсно посилити відповідальність таких горе-солдатів, які прийшли відсидітись за спинами інших.

Андрій Ковальчук не впевнений, що закон спрацює так ефективно, як мав би, але спрацює. Можливо, він десь дозволить розв’язати руки правоохоронцям у їхній роботі з такими горе-солдатами. «Щодо інших варіантів, то вони також є. Окрім цього закону були ще законопроєкти. Та прийняли цей. Його обговорювали, оцінювали ступені ризиків, враховували ситуацію в армії. Залишається сподіватися, що він спрацює і піде на користь усім», – сказав генерал.