Генерал США: Україна не буде безпечною, поки Росія утримує Крим

Колишній командувач американської армії у Європі певен, що наша країна встановить умови для остаточного звільнення півострова в наступні кілька місяців

Крим є вирішальною територією для війни, яку Російська Федерація розв’язала проти України. Таку думку в інтерв'ю виданню Insider озвучив колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

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«Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає: вони не можуть погодитися на те, щоб Росія зберігла контроль над Кримом», — наголосив він.

Генерал певен у тому, що наша країна прогресує в питаннях підготовки фундаменту для повернення півострова. У наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму», — заявив Бен Ходжес. Він також підкреслив важливість такого звільнення. Адже колишній командувач американської армії у Європі певен, що Україна «ніколи не буде безпечною чи захищеною, не зможе відновити свою економіку, поки Росія утримує Крим».

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Раніше Бен Ходжес заявляв про те, що наша країна зможе звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримає від Заходу достатньо необхідного озброєння.

Зокрема, йдеться про про ракети ATACMS (армійський тактичний ракетний комплекс), малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB та дрони Gray Eagle.