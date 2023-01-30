Головна Країна Політика
search button user button menu button

Генерал США: Україна не буде безпечною, поки Росія утримує Крим

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Генерал США: Україна не буде безпечною, поки Росія утримує Крим
фото з відкритих джерел

Колишній командувач американської армії у Європі певен, що наша країна встановить умови для остаточного звільнення півострова в наступні кілька місяців

 

Крим є вирішальною територією для війни, яку Російська Федерація розв’язала проти України. Таку думку в інтерв'ю виданню Insider озвучив колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

«Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає: вони не можуть погодитися на те, щоб Росія зберігла контроль над Кримом», — наголосив він.

Генерал певен у тому, що наша країна прогресує в питаннях підготовки фундаменту для повернення півострова. У наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму», — заявив Бен Ходжес. Він також підкреслив важливість такого звільнення. Адже колишній командувач американської армії у Європі певен, що Україна «ніколи не буде безпечною чи захищеною, не зможе відновити свою економіку, поки Росія утримує Крим».

Раніше Бен Ходжес заявляв про те, що наша країна зможе звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримає від Заходу достатньо необхідного озброєння. 

Зокрема, йдеться про про ракети ATACMS (армійський тактичний ракетний комплекс), малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB та дрони Gray Eagle.

Теги: Крим анексія звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США відкинули всі забаганки Путіна
США виставили Путіну ультиматум
Вчора, 15:16
Бойові дії продовжуються у зимову погоду
Чонгарський капкан: лівобережжя Дніпра може перетворитись на «котел» для окупантів
27 сiчня, 14:34
Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці
Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці
26 сiчня, 22:35
Хитрий план: як «впертість» Німеччини забезпечила поставки  американських танків в Україну
Хитрий план: як «впертість» Німеччини забезпечила поставки  американських танків в Україну
26 сiчня, 21:13
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
25 сiчня, 20:36
США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)
США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)
25 сiчня, 20:07

Політика

Генерал США: Україна не буде безпечною, поки Росія утримує Крим
Генерал США: Україна не буде безпечною, поки Росія утримує Крим
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка
Обстріл Херсона, бої на Донеччині, боротьба зі свавіллям функціонерів МОК: звернення Зеленського (відео)
Обстріл Херсона, бої на Донеччині, боротьба зі свавіллям функціонерів МОК: звернення Зеленського (відео)
Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат
Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат
Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії
Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
17K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9927
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
6844
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
5649
Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту