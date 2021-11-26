«Атмосфера сталінського терору» і фальсифікації. Скандал навколо діяльності Музею Голодомору

Посібник для вчителів з сумнівними даними про 10,5 млн жертв вже готовий до розповсюдження в українських школах

Напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні набирає обертів скандал навколо діяльності Національного Музею Голодомору та оприлюднених установою висновків експертиз про 10,5 млн жертв геноциду у 1932-33 роках.

У четвер, 25 листопада, Інститут історії НАН України застеріг від використання цих даних у законодавстві і закликав до створення експертної комісії для подальших наукових досліджень.



Того ж дня колишня співробітниця музею кандидатка історичних наук Тетяна Швидченко заявила про «атмосферу сталінського терору» в Музеї та масові звільнення працівників. А також попередила, що посібник для вчителів з сумнівними даними про 10,5 млн жертв вже готовий до розповсюдження в українських школах.



Напередодні Марко Мельник, видавець книжки, де були оприлюднені результати комплексних експертиз, звинуватив Музей у підробці видання.



Ключову роль у кампанії з просування результатів криміналістичних експертиз про 10,5 млн загиблих від голоду відіграє Микола Герасименко, колишній генерал СБУ та радник директорки Музею, що не має офіційної посади у держустанові, проте має значний вплив на її діяльність.



Історикиня Тетяна Швидченко пише у своєму дописі, що «час від часу перетиналася з Миколою Герасименком, який постійно повторював, що історики не знають історії, але він нас «научіт».

Тим часом Міністерство культури України, якому підпорядковується музей, мовчить, а висновки експертиз про 10,5 мільйонів жертв активно поширюються Україною та світом.

25 листопада у Києві відбувся публічний прем'єрний показ документального фільму «10,5», який пропагує суперечливі дані. Покази стрічки заплановані у посольствах і консульствах України за кордоном.



9 листопада дані про 10,5 млн жертв Голодомору презентував у Постійному представництві України при ООН в Нью-Йорку Володимир Сергійчук, професор КНУ ім. Шевченка та голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду.

«Нині руками очільників Національного музею Голодомору-геноциду – інституції, метою якої є збереження пам’яті про Голодомор, – запускаються в обіг фальшиві аргументи та знецінюються професійні українські та закордонні вчені та їхні здобутки», – пише Оксана Юркова з Інституту історії НАН України.



І додає, що це схоже на чергову спецоперацію Кремля, що має дискредитувати українців, які говорять про Голодомор, підважити сам концепт Голодомору як геноциду та зашкодити поширенню правди про Голодомор у світі.



Офіційна позиція Інституту історії така: «Підрахунки стосовно демографічних втрат України внаслідок Голодомору, що обстоюють автори Експертизи, суперечать відомим, багаторазово перевіреним, таким, що пройшли експертизу світового наукового середовища, результатам фахових дослідників з проблеми й через те не можуть бути рекомендованими до застосування в законодавчій практиці».

Джерело: texty.org.ua