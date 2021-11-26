  1. Головна
  2. Дайджест ЗМІ
рус
    Дайджест ЗМІ

    «Атмосфера сталінського терору» і фальсифікації. Скандал навколо діяльності Музею Голодомору

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремль хоче дискредитувати українців, які говорять про Голодомор? - «Атмосфера сталінського терору» і фальсифікації. Скандал навколо діяльності Музею Голодомору
    Кремль хоче дискредитувати українців, які говорять про Голодомор?

    Посібник для вчителів з сумнівними даними про 10,5 млн жертв вже готовий до розповсюдження в українських школах

    Напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні набирає обертів скандал навколо діяльності Національного Музею Голодомору та оприлюднених установою висновків експертиз про 10,5 млн жертв геноциду у 1932-33 роках.

    У четвер, 25 листопада, Інститут історії НАН України застеріг від використання цих даних у законодавстві і закликав до створення експертної комісії для подальших наукових досліджень.

    Того ж дня колишня співробітниця музею кандидатка історичних наук Тетяна Швидченко заявила про «атмосферу сталінського терору» в Музеї та масові звільнення працівників. А також попередила, що посібник для вчителів з сумнівними даними про 10,5 млн жертв вже готовий до розповсюдження в українських школах.

    Напередодні Марко Мельник, видавець книжки, де були оприлюднені результати комплексних експертиз, звинуватив Музей у підробці видання.

    Ключову роль у кампанії з просування результатів криміналістичних експертиз про 10,5 млн загиблих від голоду відіграє Микола Герасименко, колишній генерал СБУ та радник директорки Музею, що не має офіційної посади у держустанові, проте має значний вплив на її діяльність.

    Історикиня Тетяна Швидченко пише у своєму дописі, що «час від часу перетиналася з Миколою Герасименком, який постійно повторював, що історики не знають історії, але він нас «научіт».

    Тим часом Міністерство культури України, якому підпорядковується музей, мовчить, а висновки експертиз про 10,5 мільйонів жертв активно поширюються Україною та світом.

    25 листопада у Києві відбувся публічний прем'єрний показ документального фільму «10,5», який пропагує суперечливі дані. Покази стрічки заплановані у посольствах і консульствах України за кордоном.

    9 листопада дані про 10,5 млн жертв Голодомору презентував у Постійному представництві України при ООН в Нью-Йорку Володимир Сергійчук, професор КНУ ім. Шевченка та голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду.

    «Нині руками очільників Національного музею Голодомору-геноциду – інституції, метою якої є збереження пам’яті про Голодомор, – запускаються в обіг фальшиві аргументи та знецінюються професійні українські та закордонні вчені та їхні здобутки», – пише Оксана Юркова з Інституту історії НАН України.

    І додає, що це схоже на чергову спецоперацію Кремля, що має дискредитувати українців, які говорять про Голодомор, підважити сам концепт Голодомору як геноциду та зашкодити поширенню правди про Голодомор у світі.

    Офіційна позиція Інституту історії така: «Підрахунки стосовно демографічних втрат України внаслідок Голодомору, що обстоюють автори Експертизи, суперечать відомим, багаторазово перевіреним, таким, що пройшли експертизу світового наукового середовища, результатам фахових дослідників з проблеми й через те не можуть бути рекомендованими до застосування в законодавчій практиці».

    Джерело: texty.org.ua

    Теги: ООН музей скандал Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Атмосфера сталінського терору» і фальсифікації. Скандал навколо діяльності Музею Голодомору