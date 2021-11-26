Єрмак зізнався, що був на держдачі у Гуті, але не у свій ювілей

Андрій Єрмак запевняє, що не був на держдачі на свій ювілей

Голова Офісу президента заперечує, що був на Прикарпатті 21 листопада

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак каже, що не святкував 21 листопада своє п’ятдесятиріччя на Прикарпатті, у державній резиденції в Гуті.

«21 листопада ви бачили мене на Алеї Небесної сотні. Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував у понеділок практично вночі, коли приїхав до своїх батьків.

Все інше я написав у своєму пості, а також я домовився про ексклюзивне інтерв’ю, яке я дам днями стосовно багатьох питань. Тому вибачте: думаю, там я зможу на всі питання відповісти», – заявив Єрмак в коментарі «Українській правді».

На запитання, чи був він у Синьогорі 21 листопада, Єрмак спершу відвернувся і сказав, що вже відповів на запитання, але потім додав: «Я був у Гуті у п'ятницю і в суботу (19-20 листопада – ред)».

Видання пише, що Єрмак намагався сховатися від автора розслідування про чотириденне святкування у дитячій кімнаті коворкінгу, в якому президент проводить пресмарафон.

Між іншим, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.