Засновнику Bellingcat соромно за пресконференцію Зеленського

Розслідувачі Bellingcat дали оцінку словам президента України

Засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс та керівник журналістського розслідування щодо «вагнерівців» Христо Грозев заявили, що вони засмучені пресконференцією українського президента Володимира Зеленського. Зокрема, Гіґґінс повідомив у Twitter, що він відчуває сором.

«Мені соромно за цю пресконференцію», – ідеться в повідомленні.

Засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс прокоментував заяви Зеленського

Засновник Bellingcat таким чином прокоментував повідомлення іншого розслідувача Христо Грозева, який цитував сьогоднішні заяви Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні під час пресмарафону президент Зеленський розповів про розмову з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання «вагнерівців», після якої зрозумів, що її дозволяти не можна. За словами Зеленського, коли Бурба вийшов із Офісу президента, він сказав, що після США Бурба хоче посварити Зеленського з Ердоганом і втягнути Україну у величезний скандал із Туреччиною.

Також Зеленський повідомив скандальну інформацію про Бурбу.

А ще Зеленський заявив, що Бурба хотів передати викрадену формулу вакцини.

Раніше радник Банкової заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Як відомо, представники влади після розслідування зриву операції із захоплення «вагнерівців» стали активно поливали брудом генерала Василя Бурбу, який керував спецоперацією. Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони називають авантюристом та намагаються дискредитувати.

Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

До слова, розвідників, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Крім того, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.