Чи потрібна нам чарівна пігулка для покращення пам'яті й уваги?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що станеться, якщо ми всі почнемо вживати препарати для стимуляції мозку?

Ноотропи, препарати, які начебто покращують розумові здібності й підвищують працездатність, набувають дедалі більшої популярності. Але чи ефективні вони насправді? І що буде, якщо вживати їх почнуть усі?

Оноре де Бальзак був затятим прихильником кави, як засобу для стимулювання мозку. Щовечора він вирушав на пошуки кафе, відчиненого після опівночі, а потім до ранку писав.

Кажуть, він щодня випивав 50 чашок свого улюбленого напою.

Зрештою він почав поглинати мелену каву просто ложками, не розчиняючи її у воді, насамперед добре це працювало на голодний шлунок.

Письменник розповідав, що після ковтка кавового порошку, «ідеї в його голові починали жваво маршувати, як батальйони величної армії, які крокують на поле битви, щоби кинутися в бій».

Вочевидь, це й справді допомагало. Бальзак був неймовірно плодовитим письменником, який написав майже сотню романів, повістей та п'єс. Щоправда, він помер від серцевої недостатності у віці всього 51 рік.

Протягом століть єдине, що допомагало здолати гори нудної і кропіткої роботи, був кофеїн.

І лише останнє покоління робітників почало експериментувати з речовинами, які, на їхню думку, підвищують інтелектуальні здібності та сприяють фантастичній працездатності.

Насправді, деякі з таких «смарт драгз» («таблеток для розуму») уже досить популярні. Нещодавнє опитування, в якому взяли участь десятки тисяч американців, виявило, що 30% з них приймали такі препарати протягом минулого року.

Можливо, вже незабаром ми всі почнемо це робити.

Але якими будуть наслідки? Чи виникне нове покоління гігантів думки, чиї блискучі винаходи ознаменують космічну добу людства? Або ми досягнемо шаленого економічного зростання? А може робочий тиждень стане помітно коротшим, адже люди працюватимуть ефективніше?

Мозок вивертає

Щоб відповісти на ці запитання, спочатку треба розібратися, що саме нам пропонують науковці.

Перший препарат цієї групи, пірацетам, синтезував на початку 1960-х років румунський хімік і психолог Корнеліу Джорджа. Він шукав речовину, яка б викликала сонливість, і за кілька місяців вигадав препарат Compound 6215.

Він був безпечним, але й заспокійливого ефекту також не мав. Здавалося, навіть навпаки. В пацієнтів, які його приймали протягом місяця, суттєво покращилася пам'ять.

Джорджа одразу усвідомив значущість свого винаходу і придумав термін «ноотропний» - поєднання грецьких слів «розум» і «вивертати».

Сьогодні пірацетам - улюблена «чарівна пігулка» студентів та молодих фахівців, які прагнуть підвищити свою працездатність. Хоча й через кілька десятиліть після винаходу препарату немає достатніх доказів його ефективності.

У Великій Британії пірацетам можна придбати лише за рецептом, хоча Американське управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів його не схвалило і як харчову добавку продавати пірацетам не дозволено.

Техаський підприємець і автор підкастів Мансал Дентон приймає фенілпірацетам, близький аналог пірацетаму, розроблений у Радянському Союзі, щоби допомогти космонавтам долати стреси космічного життя.

«Коли я вживаю цей препарат, у мене покращуються мовленнєві навички, і тому у такі дні я зазвичай записую багато підкастів», - говорить він.

Насправді такий ефект є доволі типовим для ноотропів. Попри велику кількість їхніх пристрасних прихильників, інтелектуальний ефект практично непомітний або взагалі відсутній.

Приплив мізків?

Візьмемо, наприклад, моногідрат креатину. Цю дієтичну добавку у вигляді білого порошку, як правило, змішують із солодкими напоями чи молочними коктейлями або приймають у вигляді таблеток.

Речовина потрапляє до мозку, і останні дослідження свідчать, що креатин дійсно поліпшує робочу пам'ять та інтелект.

Хоча амбіційні молоді фахівці відкрили креатин відносно нещодавно, бодібілдерам він відомий вже протягом десятиліть. Речовина є основним елементом багатьох біодобавок, я в США спортивні БАДи є багатомільярдною індустрією.

За даними опитування, проведеного минулого року Ipsos Public Affairs, 22% дорослих заявили, що за останній рік споживали БАДи.

Якби креатин мав серйозний вплив на працездатність людини, ми б це вже точно помітили.

Звичайно, є препарати із більш сильною дією.

«Деякі з них - досить ефективні», - каже Ендрю Губерман, нейробіолог зі Стенфордського університету.

Існує одна категорія ноотропів, якою дуже зацікавилися вчені і біохакери (аматори, які на молекулярному рівні намагаються змінити фізіологію свого тіла).

Це - психостимулятори.

Найпоширенішими з них є амфетаміни та метилфенідат, які продаються за рецептом під торговельними марками «Аддералл» і «Ріталін».

У Сполучених Штатах обидва препарати схвалені для лікування людей із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності.

Але тепер ними часто-густо зловживають люди, чия робота вимагає високої концентрації уваги.

Амфетаміни вже давно зарекомендували себе як ноотропні речовини.

Ця їхня властивість була добре відома легендарному угорському математику Палу Ердешу, який за допомогою амфетамінів витримував 19-годинні математичні сесії.

Їх вживав й письменник Грем Грін, щоби писати дві книжки одночасно. Сьогодні їхнє вживання є досить поширеним серед журналістів, працівників творчих професій і фінансистів.

Ті, хто їх вживав, присягаються, що вони дійсно змінюють свідомість, хоча не так, як ви сподіваєтесь.

Ще в 2015 році науковий огляд показав, що вплив амфетамінів на інтелект є досить «скромним». Але більшість людей вживають їх не для поліпшення своїх розумових здібностей, а радше для підвищення енергії та мотивації до роботи.

(Обидва препарати мають серйозні побічні ефекти, про це пізніше).

Одним з ефектів психостимуляторів, як-от «Аддералл» і «Ріталін», є полегшення виконання психологічно виснажливих завдань.

Одне дослідження показало, що під дією «Ріталіна» математичні задачі здавалися випробуваним цікавішими.

Якщо припустити, що всі люди почнуть вживати розумові стимулятори, ми матимемо принаймні два основних наслідки.

По-перше, люди припинять уникати неприємних завдань.

Втомлені офісні працівники, які роками вдосконалювали мистецтво неробства на робочому місці, почнуть несамовито сортувати документи, оновлювати електронні таблиці та з ентузіазмом відвідувати нудні наради.

По-друге, конкуренція серед співробітників почне стрімко зростати. Про цей побічний ефект ноотропів розмови точаться вже досить давно.

Але чи так це добре, питання дискусійне.

«Багато фахівців Кремнієвої долини та Волл-стріт уже вживають розумові стимулятори. Це починає нагадувати професійний спорт в галузі інтелекту, де ставки і конкуренція щодня зростають», - зазначає Джефрі Ву, генеральний директор та співзасновник компанії HVMN, яка виробляє лінію ноотропних добавок.

Але в цьому криються й суттєві недоліки. Амфетаміни за своєї структурою подібні до метамфетаміну - сильного наркотику, який спричинює звикання і зруйнував незліченну кількість життів. Він також може мати смертельні наслідки.

Існує чимало повідомлень, що «Аддералл» і «Ріталін» спричинюють звикання. І вони також мають низку побічних ефектів, як-от нервозність, тривога, безсоння, болі в шлунку та навіть втрата волосся.

І нарешті, психостимулятори навряд чи підвищать продуктивність праці в цілому.

«Важливе питання, як почуватиметься людина наступного дня? Ви можете працювати на піку своїх можливостей протягом 12 годин, але потім добу-дві відчуватимете сильний спад активності.

Втім, у нас таки залишаються декілька перевірених варіантів, які можна купувати без рецепта в кожній кав'ярні.

Це, по-перше, кава. На жаль, вплив кофеїну на економічне зростання ніхто поки що не підрахував, але багато інших досліджень виявили безліч його переваг.

Цікаво, що кофеїн виявився ефективнішим за комерційну добавку на його основі, яку випускає компанія Woo і яка наразі коштує 17,95 долара за 60 таблеток.

Ну а по-друге, нікотин. Вчені дедалі більше усвідомлюють, що він має потужний ноотропний ефект, який покращує пам'ять людини і допомагає зосередитися.

Хоча ризики та побічні ефекти всім також чудово відомі.

«Деякі відомі нейробіологи жують «Нікоретте» для покращення своєї розумової активності. Але в минулому всі вони курили, то це напевно заміна згубної звички», - зазначає Губерман.

Що станеться, якщо ми всі почнемо вживати препарати для стимуляції мозку?

Виявляється, багато хто з нас вже робить це щодня. І розповісти про це вам міг іще Бальзак.

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Джерело: ВВС Україна