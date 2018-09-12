Богомолець заявляє, що МОЗ готує знищення Національного медуніверситету



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Ольга Богомолець

Нардеп розповіла, що національний медичний університет хочуть позбавити імені Олександра Богомольця

Міністерство охорони здоров’я готує постанову, за якою Національний медичний університет збираються позбавити імені видатного українського лікаря та науковця Олександра Богомольця. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«В країні відбувається цинічне знищення історичної пам'яті українського народу. В кабінетах МОЗ і Кабміну крадькома готуються чергові злочинні документи – цього разу позбавлення національного медичного університету імені Олександра Богомольця – його імені через злиття національного медичного університету імені О. О. Богомольця з національним музеєм медицини, та утворення нового закладу – Українського медичного університету – звичайно, з метою «чергових покращень від МОЗ» і так званого «реформування», – наголосила депутат.

За її словами, позбавлення Університету імені видатного діяча української медицини та знищення історичної пам'яті українців – це інструмент комунізму і радянської влади, що отримав нових прибічників у вигляді нинішнього керівництва МОЗ.

«Олександр Богомолець – видатна та унікальна постать в українській історії. Він – людина, яка вперше в історії світу винайшла принцип консервування донорської крові, створила систему переливання та збереження крові саме перед початком Другої світової війни та зберегла життя сотням тисяч поранених. Олександр Богомолець стояв у джерел створення української академії наук, напрямків онкології, ендокринології, геронтології, імунології, патофізіології, навіть створення броні для танків і захисту нашої держави», – написала парламентарій.

Ольга Богомолець також звернулася до всіх членів Кабінету міністрів з проханням не підтримувати злочинну постанову, яка має на меті зовсім не реформу галузі та реальні покращення.

«Якщо ця постанова буде підтримана на засіданні членами уряду та особисто Прем'єр-міністром – це означатиме, що вони стануть співучасниками знищення історичної пам'яті народу України. Я вкотре наголошую на тому, що такий тиск на мене і маніпуляції – не працюють. Я боролася і буду боротися за реальне реформування галузі охорони здоров'я і введення обов'язкового медичного страхування, за соціальну справедливість та доступність медичної допомоги людям і продовжую вимагати звіту виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун в залі Верховної Ради та винесення кандидатури міністра на голосування парламенту», – зазначила депутат.