Де перебувають взяті в полон захисники острова Зміїний? Коментар Прикордонної служби

Росія використала історію із захопленими українцями на Зміїному в пропагандистських цілях

Україна звернулася до гуманітарних організацій, щоб вони за можливості допомогли встановити повну кількість військовослужбовців з острова Зміїний, які перебувають в Росії, і їхню долю на цей момент. Про це розповів «Главкому» помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.

Демченко розповів, як вирішується ситуація з прикордонниками, що потрапили в полон під час захоплення росіянами острову Зміїний. Спочатку була інформація, що всі вони загинули, потім з’ясувалося, що їх утримують окупанти.

«Власне, ніколи не зазначалася інформація про кількість особового складу, який перебував на острові Зміїний. Але, ми зазначали, що там як прикордонники, так і військовослужбовці Збройних сил України. З острова ми отримали інформацію про обстріл з боку Росії і можливу наявність загиблих серед прикордонників. Але лишалася надія на те, що вони є живими, після чого зв’язок з островом був повністю втрачений.

Наше рятувальне судно від Морської пошуково-рятувальної служби намагалося вийти до острова. Першого разу воно не дійшло, оскільки поряд був підбитий цивільний корабель і судно мусило змінити курс, аби допомогти екіпажу. А потім, коли наше судно вийшло з гуманітарною ціллю – дізнатися ситуацію на острові, воно було захоплено росіянами», – розповів Демченко.

Російські медіа зазначали, що військовослужбовці з острова Зміїний перебувають в полоні і начебто доставлені до Севастополя. Дізнатися повністю про їхню долю наразі не є можливим, як, власне, і отримати повний список полонених.

«Ми звернулися до гуманітарних організацій, щоб вони за можливості допомогли встановити повну кількість військовослужбовців з острова Зміїний, які перебувають в Росії, і їхню долю на цей момент. Ще раз наголошую: їх ніхто не кидав, насильно не ховав, просто Росія використала цю історію в пропагандистських цілях. Причому росіяни замовчують те, що здійснили обстріл острова Зміїний і фактично його знищили», – сказав Демченко.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.