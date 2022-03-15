Понад 50% українців вважають метою війни РФ знищення українського народу – соцопитування

Реальним шляхом завершення війни більшість (64%) вбачає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн

Більшість громадян України (56%) вважає, що головною метою вторгнення РФ є повне знищення українського народу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 12-13 березня.

«56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії. Тільки 15-17% думають, що Росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну. Тих хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%», – йдеться у повідомленні.

Така думка домінує в усіх регіонах України: від півдня (51%) до заходу (65%).

49% опитаних вважають, що мета нападу – окупація України та приєднання її до РФ.

Реальним шляхом завершення війни більшість (64%) вбачає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн, водночас 31% опитаних вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій. Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ.

Українці зовсім не готові віддавати ні Крим, ні Донбас: більшість вважає, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) та Криму (80%). У цьому впевнені жителі всіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

У рамках дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій.