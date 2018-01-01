Чому запуск Falcon Heavy важливий - думки науковців

Запуск нової ракети Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX вже називають проривом у космічній галузі

Нова ракета може виводити на навколоземну орбіту 64 тонни вантажу - понад удвічі більше, ніж попередня найпотужніша ракета Delta IV Heavy (з тих, які використовують зараз). Водночас старт Falcon Heavy значно дешевший, і його прискорювачі, як планується, зможуть повертатися на Землю для повторних запусків, що і є одним із факторів нижчої вартості



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Falcon Heavy - на сьогодні найпотужніша ракета, яка може виводити вантажі у космос

Запуск нової ракети Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX вже називають проривом у космічній галузі

Нова ракета може виводити на навколоземну орбіту 64 тонни вантажу - понад удвічі більше, ніж попередня найпотужніша ракета Delta IV Heavy (з тих, які використовують зараз).

Водночас старт Falcon Heavy значно дешевший, і його прискорювачі, як планується, зможуть повертатися на Землю для повторних запусків, що і є одним із факторів нижчої вартості ракети.

Українські науковці розповіли, чому вчорашня подія має визначне значення.

Надважка ракета

«Є небагато держав, які вміють запускати важкі ракети. Тому такий запуск належить до перших кроків із освоєння Місяця й Марса», - розповідає керівник Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Яцків.

Із ним погоджується директор Інституту космічних досліджень Національного космічного агентства України Олег Федоров: «Надважка ракета - це вирішення проблеми доставки вантажів на великі відстані, зокрема на Місяць і Марс».

Він додає, що технічно це важливий крок ще й тому, що Falcon Heavy - якісно новий ракетоносій із багатьма складовими, які зараз вдалося синхронізувати.

Здатність запускати на земну орбіту і далі більші вантажі відкриває шлях для того, щоби сформувати «сузір'я супутників» для широкосмугового зв'язку, про що раніше говорив Ілон Маск, або ж будувати великі орбітальні обсерваторії.

На 2019 рік, наприклад, заплановане виведення в космос наступника «Хаббла» - телескопа «Джеймс Вебб».

Щоби поміститися у ракету (за планами це буде європейський носій Ariane 5) його змушені будуть скласти спеціальним чином. Існує загроза, що його можуть пошкодити при подальшому монтуванні.

Ракети на зразок Falcon Heavy зможуть у майбутньому розв'язати ці проблеми.

«Є багато проектів NASA і Європейського космічного агентства із запуску нових обсерваторій. SpaceX тут є конкуруючою організацією, яка прагне більш модерново і дешевше налагодити такі пуски. Як науковець я тільки вітаю такі ініціативи», - відзначає Ярослав Яцків.

Здешевлення

Зменшення вартості космічних стартів - іще один принциповий момент, на який звертають увагу науковці.

Як стверджує Ілон Маск, запуск Falcon Heavy коштував SpaceX лише 90 млн доларів.

Це у понад чотири рази дешевше за запуск згаданої ракети-носія компанії Boeing - Delta IV Heavy.

Олег Федоров відзначає, що SpaceX - не єдина інстанція, яка працює над пошуком дешевших механізмів космічних польотів.

Зрештою, додає експерт, зменшити витрати на доставку орбітальних вантажів була покликана і програма космічних «Шаттлів», яка, утім, не стала надто ефективною з економічної точки зору.

«А те, що пропонує Маск, - це реалізована річ. У космонавтиці дуже важливе суміщення ідеї та інженерної реалізації. А також залучення фінансів, щоб цей шматок заліза полетів».

Ідеологія

Директор українського українського Інституту космічних досліджень зізнається, що успіхи Ілона Маска «справляють враження на всіх, хто працює у галузі, спонукають шукати нові рішення».

«Тут є криза ідей, адже, наприклад, США протягом останніх 15 років тричі змінювали філософію розбудови своєї космічної програми. Тому така діяльність приватної фірми спонукає всіх шукати нові шляхи, причому не лише в ракетобудуванні та двигунах», - звертає увагу Олег Федоров.

За його словами, йдеться ще й про ідеологічний прорив компаній Ілона Маска (окрім SpaceX він має стосунок і до виробника електромобілів Tesla та компанії SolarCity, яка спеціалізується на використанні сонячної енергії):

«Його світоглядна позиція - визначення пріоритетів людства. Він працює за тими напрямками, які, з його точки зору, відповідають проривним напрямкам розвитку інженерії для всього людства».

Сам Ілон Маск після запуску Falcon Heavy зізнався: він радує, що його ініціативи підбурюють інші компанії та країни до конкуренції в космосі: «Нам потрібні нові космічні перегони. Космічні перегони - захопливі!»

Джерело: ВВС Україна