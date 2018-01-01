Санкції щодо російської анексії Криму і захоплення територій Донбасу необхідно об’єднати — Яценюк

На думку лідера «Народного фронту», санкції щодо незаконної анексії Криму не є достатньо жорсткими

Санкції щодо російської анексії Криму і захоплення територій Донбасу необхідно об’єднати. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона 7 лютого. «Санкції щодо (незаконної анексії) Криму не є такі жорсткі. І тому ми порушуємо питання необхідності об'єднати «кримські



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

На думку лідера «Народного фронту», санкції щодо незаконної анексії Криму не є достатньо жорсткими

Санкції щодо російської анексії Криму і захоплення територій Донбасу необхідно об’єднати. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона 7 лютого.

«Санкції щодо (незаконної анексії) Криму не є такі жорсткі. І тому ми порушуємо питання необхідності об'єднати «кримські санкції» з санкціями по Донецьку і Луганську. Щоб Путін не думав, що якщо він забереться з Донецька і Луганська, то вся санкційна політика по відношенню до Російської Федерації буде розглянута і залишаться тільки частково символічні санкції через незаконну анексію Криму», — сказав Яценюк.

Під час зустрічей лідера «Народного фронту» у Вашингтоні піднімалося також питання виборів президента Російської Федерації, які будуть саме в день незаконної анексії Автономної Республіки Крим.

«Голосування на території Автономної Республіки Крим є незаконним. Це означає, що в цілому виборчий процес президента Російської Федерації не відповідає міжнародному законодавству», — наголосив політик.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебував з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з заступником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, Радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, заступником Міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом. Він також виступив у Раді зовнішніх відносин, Атлантичній Раді та Heritage Foundation.