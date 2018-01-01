NASA взялася за створення іншопланетного підводного човна

Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років

Фахівці NASA спільно з ученим Вашингтонського університету розроблять підводний човен для дослідження вуглеводневих водойм на Титані. Про це повідомляється в прес-релізі організації. Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років. У лабораторії були створені погодні умови, що відповідають умовам планети, де температура



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Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років

Фахівці NASA спільно з ученим Вашингтонського університету розроблять підводний човен для дослідження вуглеводневих водойм на Титані. Про це повідомляється в прес-релізі організації.

Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років.

У лабораторії були створені погодні умови, що відповідають умовам планети, де температура становить мінус 170-180 градусів Цельсія. У випробувальну камеру додавалася рідка суміш з метану і етану. У неї занурювали невеликий картридж, що нагрівався, для того щоб зрозуміти, як тепло від підводного човна буде впливати на його гідродинамічні характеристики.

Вважається, що тепло, що виділяється машиною, призведе до появи пухирців азоту, здатних перешкодити маневруванню, зйомкам і роботі баластних систем.

Вчені розробили спеціальну відеокамеру і оптичний пристрій, для роботи в екстремальних умовах, названий бороскопом. У ході експерименту також було встановлено, що через наявність азоту в вуглеводневих водоймах Титана рідина замерзає при мінус 198 градусах Цельсія, це означає низьку ймовірність зіткнення субмарини з айсбергом.