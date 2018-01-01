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    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy

    Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми
    7 лютого, о 22:45 за київським часом, американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск надважкої ракети Falcon Heavy. Вантажопідйомність пристрою - більше 30 т. Вона доставить на низьку навколоземну орбіту 64 т корисного вантажу. На геостаціонарну орбіту - 26,7 т. На Марс - 16,8 т. На Плутон - близько 3,5 т. До запуску ракети Ілона Маска на
    • Сьогодні, 12:05
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    Ілон Маск
    Ілон Маск

    Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми

    7 лютого, о 22:45 за київським часом, американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск надважкої ракети Falcon Heavy.

    Вантажопідйомність пристрою - більше 30 т. Вона доставить на низьку навколоземну орбіту 64 т корисного вантажу. На геостаціонарну орбіту - 26,7 т. На Марс - 16,8 т. На Плутон - близько 3,5 т. До запуску ракети Ілона Маска на низьку навколоземну орбіту могли доставити 27 т вантажу. Це робила ракета Delta-IV Heavy.

    Запуску ракети Falcon Heavy чекали у всьому світі. Адже керівник компанії Ілон Макс тривалий час підігрівав увагу своїх прихильників сенсаційними заявами. А запуск електромобіля Tesla Roadster не залишив байдужими навіть тих, хто ніколи не чув про генія.

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    Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми.

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    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy
    Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy

    Джерело: Gazeta.ua

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