Ілон Маск хоронить «Роскосмос». Як соцмережі відреагували на запуск ракети Falcon Heavy

Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми

7 лютого, о 22:45 за київським часом, американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск надважкої ракети Falcon Heavy. Вантажопідйомність пристрою - більше 30 т. Вона доставить на низьку навколоземну орбіту 64 т корисного вантажу. На геостаціонарну орбіту - 26,7 т. На Марс - 16,8 т. На Плутон - близько 3,5 т. До запуску ракети Ілона Маска на



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Ілон Маск

Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми

7 лютого, о 22:45 за київським часом, американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск надважкої ракети Falcon Heavy.

Вантажопідйомність пристрою - більше 30 т. Вона доставить на низьку навколоземну орбіту 64 т корисного вантажу. На геостаціонарну орбіту - 26,7 т. На Марс - 16,8 т. На Плутон - близько 3,5 т. До запуску ракети Ілона Маска на низьку навколоземну орбіту могли доставити 27 т вантажу. Це робила ракета Delta-IV Heavy.

Запуску ракети Falcon Heavy чекали у всьому світі. Адже керівник компанії Ілон Макс тривалий час підігрівав увагу своїх прихильників сенсаційними заявами. А запуск електромобіля Tesla Roadster не залишив байдужими навіть тих, хто ніколи не чув про генія.

Після запуску надважкої ракети та повідомлень Маска у Twitter у мережі з'явилися різні пародії та іронічні меми.

Джерело: Gazeta.ua