CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус



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Зображення: NOAA/ NPS​.

Як самоізоляція впливає на клімат і викид парникових газів?

Вміст діоксиду вуглецю в атмосфері зростає, незважаючи на пандемію коронавірусу та карантин. Упродовж останніх тижнів у повітря щодня потрапляє на 17% CO₂ менше. Проте науковці зафіксували нові рекордні показники атмосферного вмісту CO₂ в березні та квітні 2020 року. Причиною цього, здавалося б, парадоксу є інерція, з якою атмосферний резервуар реагує на короткострокові зміни.

Світ на карантині: аби загальмувати поширення коронавірусу, багато країн згорнули своє публічне життя. Впродовж останніх тижнів та місяців люди залишаються вдома, зовсім не працюють або переходять на режим домашнього офісу, фабрики зупиняються. Наслідок: стало менше не лише транспортного шуму, а й сейсмічних вібрацій, а також у багатьох місцях зменшилася емісія шкідливих газів, засвідчують супутникові дані.

Проте як самоізоляція впливає на клімат і викид парникових газів? За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, глобальний викид CO₂ з викопних джерел енергії 2020 року зменшився на 8%. Цей ефект коронакризи міг би зумовити найсуттєвіше зменшення викидів шкідливих газів після завершення Другої світової війни. Тож логічно було б очікувати, що тенденція зменшення простежуватиметься і щодо вмісту CO₂ в атмосфері.

Насправді навіть є перші докази такого зменшення емісії. Так, науковці Юліхського дослідницького центру під час вимірювання стратосферними кулями зареєстрували незначне зменшення деяких антропогенних газів: «Абсолютні показники зокрема CO₂ – менші, ніж очікували, – повідомив Йоганнес Лаубе (Johannes Laube). – Загалом ідеться про дуже незначну різницю порівняно з середньою нормальною концентрацією».

19 травня 2020 року команда на чолі з Коріною ле Квере (Corinne le Quéré) опублікувала нові результати щодо того, наскільки коронакриза вплинула на емісію CO₂ у світі. Досі немає жодного аналізу викидів у реальному часі, національна статистика відстає приблизно на рік. Тож науковці звернулися до даних про споживання енергії та сировини, промислове виробництво й інтенсивність трафіку у 69 країнах.

Результат: оперативна оцінка визначила, що станом на 7 квітня 2020 року через корону щодня викидають на 17 мегатонн CO₂ менше. Відносно до «докоронівського» показника 100 мегатонн щодня, це становить 17%. Зменшення пояснюють зупинкою вуличного та залізничного транспорту (7,5 мегатонни), припиненням виробництва товарів і послуг (4,3 мегатонни) та продукування енергії (3,3 мегатонни). З припиненням повітряного пересування зникло 1,7 мегатонни CO₂.

Все ж проблема полягає в тому, що навіть якщо в регіонах і передусім у міських агломераціях в повітря потрапляє менше CO₂, атмосфера як ціле реагує дуже повільно. Раз вивільнений діоксид вуглецю перебуває в атмосфері століттями. Крім того, короткострокове зменшення емісії малопомітне на тлі величезного резервуару CO₂ в атмосфері.

«Тобто самоізоляція не може означати, що концентрація CO₂ в атмосфері суттєво зменшиться», – сказав Лаубе. Це ж зауважує американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень: «Якщо емісія зменшується на 25% в місяць, місячний середній показник для CO₂-показників загалом зменшиться на 0,2‰ (ppm)».

Це підтверджують актуальні дані вимірювання. Згідно з ними, показники CO₂ на Цуґшпітце (найвища точка на території Німеччини) в березні 2020 року піднялися до 418 ppm – це майже на три проміле більше, ніж у березні 2019 року, що становить новий рекорд. Також у квітні 2020 року показники CO₂ становили 415,779 ppm, що перевищує торішній показник, повідомила Німецька служба з питань навколишнього середовища.

Аналогічними є дані метеорологічної станції на Мауна-Кеа (Гаваї). Вона діє як глобальна референтна станція щодо вмісту парникових газів в атмосфері. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень повідомило, що в квітні середній місячний показник CO₂ становив 416, 21 ppm. Це на 2, 88 ppm більше, ніж минулого року. А в травні управління навіть очікує річний рекорд. Адже зазвичай глобальні показники CO₂ цього місяця досягають сезонного піку.







Показники концентрації атмосферного CO₂ на Цуґшпіце (синій) та на Гаваях (помаранчевий). Зображення: Umweltbundesamt, NOAA et al.

Це означає, що внаслідок самоізоляції, зумовленої коронавірусом, зменшується емісія, але тимчасово, натомість концентрація CO₂ в атмосфері продовжує зростати – можливо, лише трошки повільніше. «Коротких пауз через карантин недостатньо, щоб кліматичні зміни стали на шлях, передбачений Паризькою угодою», – пояснив Можіб Латіф (Mojib Latif), кліматолог та голова Німецького кліматичного консорціуму.

Для цього необхідне зменшення CO₂-викидів принаймні в такій же мірі впродовж найближчих років. Лише постійне зменшення викидів CO₂ зможе пригальмувати кліматичні зміни. «І це ми кажемо свідомо, беручи до уваги дебати навколо стабілізаційної політики, – йдеться у повідомленні Німецького кліматичного консорціуму. – Подолання кризи Covid-19 означає змагання найкращих ідей, які би сприяли економіці та водночас могли суттєво зменшити викиди CO₂».

Американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень висловило подібну думку: «Якщо нічого не зміниться, концентрація CO₂ збільшуватиметься, як раніше, – сказали американські вчені. – Це означає: ми потребуємо агресивних інвестицій в альтернативні джерела енергії, щоб впоратися з надзвичайною кліматичною ситуацією».



Nadja Podbregar

CO₂: Auf Rekordkurs trotz Corona

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Deutsches Klima-Konsortium e.V., FZ Jülich, TU Berlin, 18/05/2020

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc