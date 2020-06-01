У Збройних Силах за минулу добу – жодного нового випадку Covid-19



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У ЗСУ нових випадків коронавірусу не зареєстровано

Загалом на коронавірус хворіють 118 військових

У Збройних Силах України станом на ранок 1 червня 118 осіб хворіє на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу нових випадків коронавірусу серед військових не зареєстровано. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало – 111 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 148 осіб», – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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Нагадаємо, 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.