В Україні відсьогодні розпочинається новий етап пом’якшення карантину
З 1 червня можна відвідувати басейни та спортзали
В Україні з 1 червня розпочинається новий етап пом’якшення карантину. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що з 1 червня буде дозволена:
- робота басейнів і спортзалів,
- відвідування освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи),
- відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом.
«Якщо ми говоримо про користування фітнес-центрами, то обов’язково, щоб на вході до закладу відбувався термоскринінг. Якщо температура 37,2 градуса і вище, то людина не допускається. Ми рекомендуємо, щоб були антисептики на вході. Працівники закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті», - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, в Україні діє адаптивний карантин.
«Відповідно перехід на наступний етап пом’якшень у кожному регіоні можливий лише тоді, якщо область відповідає усім критеріям», - зазначив урядовець.
Степанов наголосив, що скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація.
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Як повідомлялося, в Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 24 012 випадків Covid-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.