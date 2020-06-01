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    Суспільство

    В Україні відсьогодні розпочинається новий етап пом’якшення карантину

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    Відсьогодні відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень - В Україні відсьогодні розпочинається новий етап пом’якшення карантину
    Відсьогодні відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень

    З 1 червня можна відвідувати басейни та спортзали

    В Україні з 1 червня розпочинається новий етап пом’якшення карантину. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначається, що з 1 червня буде дозволена:

    • робота басейнів і спортзалів,
    • відвідування освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи),
    • відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом.

    «Якщо ми говоримо про користування фітнес-центрами, то обов’язково, щоб на вході до закладу відбувався термоскринінг. Якщо температура 37,2 градуса і вище, то людина не допускається. Ми рекомендуємо, щоб були антисептики на вході. Працівники закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті», - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За його словами, в Україні діє адаптивний карантин.

    «Відповідно перехід на наступний етап пом’якшень у кожному регіоні можливий лише тоді, якщо область відповідає усім критеріям», - зазначив урядовець.

    Степанов наголосив, що скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація.

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    Як повідомлялося, в Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 24 012 випадків Covid-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.

    міністр Максим Степанов карантин робота
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