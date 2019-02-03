Де РПЦ в Україні добре? Статистика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На схід від Збручу і до Лівобережжя Дніпра Україна в прямому сенсі виявилась окупованою руським міром

Оприлюднений в Урядовому кур'єрі Перелік релігійних організацій , яким потрібно внести зміни до своїх статутів відповідно до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» ввів мене в ступор.

Виявляється що за часи незалежності найбільше парафій РПЦ в Україні було відкрито не в російськомовних Харкові, Донецьку, Одесі чи Луганську. Руський мір найбільш активно просувався в західних регіонах України.

І якщо «бандерівські» Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області ще тримали оборону, то на схід від Збручу і до Лівобережжя Дніпра Україна в прямому сенсі виявилась окупованою руським міром, а Харківська, Донецька, Запорізька області за кількістю парафій залишились далеко позаду.

Ще більш промовистим буде співвідношення кількості парафій до кількості мешканців областей. (Дані по населенню взяті станом на 1 січня 2014 року. Вважаю їх цілком співставними, оскільки з початком російської агресії кількість новостворених громад рпц в Україні стрімко прямує до нуля :) ). Розрахунок проводився з урахуванням кількості парафій (громад) на 10 тисяч мешканців області.

Все було розраховано вірно - навіщо витрачати кошти на східні регіони, якщо вони і так знаходились під щільною російською парасолькою? А от посіяти сумніви в мізках мешканців західних областей було необхідно. Особливо в умовах військового вторгнення на територію України. Це і проповіді щодо "братніх народів" з амвону, і вояжі монашок зі ставропігійного монастиря Рівненщини на передову з вмовлянням покинути військову службу та повернутись додому, і погрози потойбічними муками захисникам України, і доведення до самогубства ветеранів. Єдине, чого вони не врахували, що на нашу сторону стане Вселенський патріархат.

З 15.12.2018 (проведення об'єднаного Собору Єдиної Помісної Церкви) та офіційного її визнання Вселенським патріархатом 6.01.2019, якебуло підтверджене Томосом, а також прийняті Верховною Радою законопроекти 5309 та 4128 дозволили створити правове поле для переходу громад з однієї до іншої юрисдикції.

На сьогоднішній день близько 150 громад заявили про свій перехід до ПЦУ. По регіонах це виглядає так:

Маю надію, що необхідність зміни статутної назви пришвидшить цей процес.

Джерело: bitvazaurozay.livejournal.com