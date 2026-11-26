Учитель англійської мови з Кропивницького Ярослав Сидоренко, який викладає у виправній колонії та слідчому ізоляторі, став лауреатом національної благодійної премії Golden Glove 2026 у номінації «Вчитель року». Педагог також створює навчальні матеріали для людей із порушеннями зору та планує працювати над змінами в державній освітній політиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Суспільного.

Ярослав Сидоренко працює у комунальному закладі «Ліцей «Перспектива», розташованому на території виправної колонії №6 у Кропивницькому. Навчальний заклад також надає освітні послуги у слідчому ізоляторі, де навчаються неповнолітні та дорослі, які перебувають під вартою.

Викладає англійську мову з 2013 року, а з 2017-го обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. У колонії його учнями є люди віком від 18 до 65 років. Деякі з них прагнуть надолужити освітні втрати, зокрема навчитися читати й писати.

За словами педагога, у роботі з такими учнями важливо враховувати не лише рівень знань, а й емоційний стан. Особливо це стосується неповнолітніх у СІЗО, які переживають через судові справи та невизначеність майбутнього.

«Тут не можна просто прийти з готовими роздруківками й однаково розповідати всім матеріал. Треба адаптуватися до кожного, давати різні завдання, враховувати рівень знань і потреби людини», – розповів Сидоренко.

Ярослав Сидоренко викладає в ліцеї при виправній колонії. Ярослав Сидоренко фото: Суспільне Кропивницький

Окремим напрямом діяльності вчителя стало створення навчальних матеріалів для людей із порушеннями зору. Ідея виникла після того, як у 2025 році він увійшов до п'ятдесятки найкращих педагогів України за версією Global Teacher Prize.

Під час спілкування з колегами Сидоренко дізнався про потребу незрячих людей у доступних матеріалах для вивчення англійської мови. Він перевірив, чи існують українсько-англійські та англійсько-українські словники шрифтом Брайля, однак таких видань не знайшов.

Оскільки сам педагог не володів шрифтом Брайля, він почав шукати фахівців, які могли б допомогти підготувати матеріали. Зокрема, потрібно було знайти тифлопедагогів, які знають українську й англійську абетки та можуть правильно відтворити транскрипцію.

За інформацією Кропивницької міської ради, словник містить 500 слів, систематизованих в алфавітному порядку. Його структуру продумали так, щоб люди з порушеннями зору могли самостійно користуватися виданням. Крім того, словник поєднується з голосовими технологіями, що робить процес вивчення англійської мови доступнішим.

Українсько-англійський словник шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору, створений учителем Ярославом Сидоренком фото: Кропивницької міської ради

Перший пробний примірник словника надрукували у жовтні 2025 року. На його виготовлення вчитель витратив майже 15 тис. грн власних коштів. Згодом видання зареєстрували як національний рекорд України – перший такий словник у країні.

Українсько-англійський словник шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору, створений учителем Ярославом Сидоренком фото: Кропивницької міської ради

Після цього до проєкту почали долучатися люди, готові допомогти з фінансуванням. Також Сидоренко підготував другий, тематичний, українсько-англійський словник шрифтом Брайля.

За словами вчителя, доступність інформації важлива не лише в освіті, а й у повсякденному житті. Зокрема, люди з порушеннями зору можуть стикатися з труднощами під час вибору товарів, якщо їхні описи не містять інформації про колір, фасон та інші характеристики.

Сидоренко хоче привертати увагу бізнесу й інших сфер до потреб людей із порушеннями зору та розвивати проєкти, які роблять інформацію доступнішою.

У 2026 році Ярослав Сидоренко вступив до аспірантури Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Крім педагогічної діяльності, він займається письменництвом: пише прозу та пробує себе в поезії.

Серед професійних амбіцій учитель називає роботу на рівні державної освітньої політики. За його словами, він уже двічі подавав кандидатуру на посаду міністра освіти України.

«Моя ціль – стати міністром освіти. Я все одно стану. Маленькими кроками, але йтиму до цього», – заявив педагог.

Раніше «Главком» писав про 87-річну Катерину Максимівну з Олександрії Кіровоградської області, яка понад 40 років викладала математику та стала зіркою соцмереж завдяки своєму вишуканому стилю. Жінка розповіла, що секрет її молодості полягає у дотриманні режиму дня, контролі харчування та відмові від переїдання. Відео з колишньою вчителькою зібрало схвальні відгуки користувачів, серед яких були її колишні учні та їхні батьки.