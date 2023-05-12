Інцидент з повітряною кулею-шпигуном: США та Китай працюють над стабілізацією відносин

США та Китай прагнуть вийти за межі інциденту з повітряною кулею

Сполучені Штати висловили готовність перенести візит Блінкена та організувати інші зустрічі на високому рівні в рамках зусиль зі зменшення конфліктності у двосторонніх відносинах

Радник президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван і головний дипломат Китаю Ван Ї цього тижня провели зустріч у Відні й визнали необхідність вийти за межі інциденту з повітряною кулею-шпигуном, який призвів до паузи у відносинах між двома наддержавами. Про це з посиланням на високопоставленого чиновника американської адміністрації повідомляє Reuters.

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«У Білому домі сподіваються, що восьмигодинні переговори... у Відні в середу та четвер прокладуть шлях до більш активної комунікації між двома найбільшими економіками світу», – сказав співрозмовник.

Американський чиновник, на умовах анонімності, розповів, що Салліван і Ван не обговорювали ймовірних термінів візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена, скасованого через інцидент із кулею, проте зауважив, що Білий дім очікує продовження взаємодії з китайською стороною та поїздки держсекретаря до Пекіна в найближчі місяці.

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Блінкен у лютому, після інциденту з повітряною кулею, зустрівся з Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, але це не зменшило напруги.

«Думаю, обидві сторони визнали, що цей прикрий інцидент призвів до паузи у взаємодії. Зараз ми прагнемо вийти за межі цього та відновити стандартний, нормальний канал зв’язку», – зазначив співрозмовник.

Він додав, що в ході зустрічі у Відні американська сторона чітко заявила про свою позицію стосовно неприпустимості будь-якого порушення суверенітету, але «намагається дивитися вперед» і шукати питання, в яких Китай і Сполучені Штати могли б потенційно співпрацювати.

За словами співрозмовника, сторони погодилися підтримувати канал зв’язку між Салліваном і Ваном, а Салліван підкреслив, що Вашингтон не прагне конфлікту чи конфронтації.

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Салліван висловив занепокоєння щодо затриманих у Китаї американських громадян і наголосив, що це особистий пріоритет Байдена. Він також висловив занепокоєння щодо потенційної військової допомоги Китаю Росії в Україні.

Раніше в заяві Білого дому говорилося, що переговори мали на меті продовжити зустріч Байдена і Сі в Індонезії в листопаді.

Зустріч у Відні відбулася напередодні візиту Байдена до Японії 19-21 травня на саміт країн «Великої сімки», на якому, як очікується, країни G7 узгодять ключові позиції підходів до взаємодії з Китаєм.