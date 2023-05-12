Китай готується скористатися поразкою Росії в Україні – FT

Багато країн розглядають геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що Китай може скористатися геополітичними перевагами поразки Росії у війні проти України. Про це пише Financial Times з посиланням на його таємний лист.

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У документі Боррель нібито закликав країни-члени ЄС знайти «послідовну стратегію» щодо Китаю, яка відповідає як зростанню націоналізму Пекіна, так і «посиленню конкуренції між США та Китаєм».

«Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе дістати з цього геополітичну перевагу», – зазначив він.

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Крім того, у листі Боррель також наголосив на готовності блоку серйозно взаємодіяти з Пекіном з приводу війни в Україні, незважаючи на його риторичну підтримку Москви. Він сказав, що ЄС «вітає всі щирі позитивні кроки від Китаю, спрямовані на пошук рішення».

«ЄС має усвідомлювати, що багато країн розглядають геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу та, отже, Європі. Вони прагнутимуть зміцнити власні можливості для маневру, не обираючи нічий бік», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей.

Нагадаємо, у Державному департаменті США прокоментували дипломатичні прагнення Китаю щодо мирного завершення війни в Україні. Там зазначили, що будь-які миротворчі зусилля Пекіна мають координуватися з Києвом.

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Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок у Берліні. Виступаючи на регулярному брифінгу для преси в Пекіні в середу, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що Цінь використав поїздку, щоб заявити, що «Китай не є ні організатором конфлікту, ні учасником конфлікту, а прихильником миру та просуванням мирних переговорів».

До слова, до Києва їде експосол КНР, якого нагородив Путін.