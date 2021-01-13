Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Чому американські демократи прагнуть встигнути з імпічментом Трампа за кілька днів до закінчення терміну його повноважень?

Американські демократи прагнуть, щоб чинний президент США Дональд Трамп дочасно залишив посаду. Незадовго до закінчення терміну його повноважень вони намагаються провести вже другий імпічмент, який гарантував би, що Трамп ніколи не зможе потрапити у Білий дім. «Імпічмент мав би серйозне символічне значення», - пояснює політологиня Шері Берман з Барнард-коледж, афілійованого з Колумбійським університетом у Нью-Йорку. «Демократи хочуть дати зрозуміти, що ніхто не стоїть вище закону», - сказала вона у коментарі DW.

Президент, за словами Берман, сприяв крамолі та підбурював до насильства. «Ось чому для демократії важливо притягти його до відповідальності». Інша причина - 14-та поправка до конституції США. «Якщо Трампа визнають винним у Сенаті, це може зашкодити йому балотуватися знову», - сказала Берман. Зазвичай президенти США можуть бути при владі два терміни. Оскільки ці строки не обов'язково мають йти один за одним, Трамп може знову балотуватися у 2024 році.

Минулої середи, 6 січня, натовп прихильників Трампа під впливом його закликів не приймати нібито фальшиву перемогу на виборах його опонента штурмував Капітолій. Конгресмени та сенатори мали засвідчити перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. Загинуло п’ятеро людей, у тому числі поліцейський.

Вже друга спроба усунення від посади

Підбурюючі заяви Трампа використовуються демократами у Конгресі на чолі зі спікеркою Ненсі Пелосі для ініціювання другого процесу імпічменту проти президента США. Сподівання на малоймовірну можливість того, що віцепрезидент Майк Пенс міг би усунути Трампа, розвіялися у понеділок, 11 січня. Після зустрічі з Трампом Пенс заявив, що не хоче використовувати 25-ту поправку для відставки президента. Обидва хочуть продовжувати «свою роботу на користь країни» до кінця свого терміну перебування на посаді, йдеться у повідомленні. «Ми будемо діяти терміново, щоб захистити нашу конституцію і нашу демократію. Цей президент - пряма загроза», - написала Ненсі Пелосі у листі до демократів-членів Конгресу.

У документі про імпічмент, який подали демократи, Трамп обвинувачується у «підбурюванні до насильства проти уряду США». Також є посилання на 14-ту поправку до конституції США, яка говорить, що ніхто, хто брав участь у «повстанні чи бунті» проти Сполучених Штатів, немає права більше обіймати державні посади. Ніколи. Палата представників може проголосувати за імпічмент вже цієї середи.

У грудні 2019 року конгресмени-демократи проголосували за імпічмент проти Трампа, але у Сенаті забракло голосів, щоб усунути президента з посади. Підставою тоді стала телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у якій Трамп просив провести розслідування проти сина Джо Байдена. Адміністрація Трампа також затримувала надання військової допомоги Україні. Демократи наполягали, що Трамп зловживав службовим становищем.

Що може втратити Трамп

Якщо процес імпічменту таки буде вдалим, це боляче може вдарити по Трампу. Закон про колишніх президентів, ухвалений 1958 року, передбачає, що кожен президент США, який залишає Білий дім, отримує захист в усіх аспектах до своєї смерті. Однак це стосується лише президентів, які не були усунуті від влади. Якщо Сенат визнає винним Трампа і після 20 січня - дня інавгурації нового президента, Трамп втратить право на це.

Усі колишні президенти отримують щорічну пенсію, що дорівнює найвищому класу зарплати державних службовців на федеральному рівні. У випадку з Трампом це становило б 219 тисяч доларів на рік.

Крім того, колишні президенти США мають право на довічне медичне страхування та право на лікування у військових госпіталях. Закон про колишніх президентів також гарантує їм офісні приміщення та щорічно до 150 тисяч доларів для покриття витрат на персонал. Експрезиденти також отримують на поїздки 1 мільйон доларів щороку для себе та пів мільйона доларів для їхніх дружин. А от це Трампу буде дозволено мати незалежно від того, чи буде імпічмент - довічна особиста охорона від Секретної служби.

Демократам знову бракує необхідної більшості у дві третини голосів сенаторів для завершення процедури імпічменту і процедура імпічменту не закінчиться до інавгурації Джо Байдена 20 січня. Шері Берман впевнена, що до голосування в Сенаті мине кілька місяців. Зрештою, у нового президента Байдена спочатку будуть інші пріоритети, зокрема підтвердження Сенатом його кандидатур на посади в уряді.

Чи дозволяє конституція США взагалі процедуру імпічменту, якщо обвинуваченого більше немає у Білому домі, думки експертів розходяться. За словами Берман, абсолютно незрозуміло, як буде розвиватися ситуація.

Джерело: Deutsche Welle