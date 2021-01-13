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    Думки вголос

    Санкції США проти Дубінського: чи піде Зеленський на конфлікт з Коломойським?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Санкції США проти Дубінського: чи піде Зеленський на конфлікт з Коломойським?

    Зеленському не вдасться пройти між крапель

    Мовою оригіналу

    Это очень мило и забавно, как Офис президента пытается отстраниться от озвучивания позиции и от принятия решения по ситуации с санкциями по Дубинскому. Но у Зеленского не получится проскочить между капелек. В США очень внимательно следят за этой ситуацией. И пропетлять, Владимиру Александровичу, не удастся. Даже если его у этом убеждают всем офисом и Кварталом. Это не сериал, а жизнь.

    Не отреагирует Зеленский и это конфликт со старта с новым президентом США, отреагирует – и это жесткий конфликт Коломойским, с возможным выходом толпы мажоритарщиков из «слуг». Ведь Дубинский – это публичный представитель группы Коломойского в ВР. И атака против Дубинского будет расцениваться Коломойским, как атака и против него. Как бы Зеленский на фоне всего этого не ушел в депрессию. Надолго. Поэтому следующее заявление ОП вызывает у меня хохот. Это реальная ситуация – «между молотом и наковальней».

    «Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут реагировать на санкции США против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. Нардепа связывают с народным депутатом Андреем Деркачем.

    Об этом сообщил антикризисный советник ОП Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода.

    По его словам, на санкции против нардепа от «Слуги народа» должны реагировать в руководстве политпартии.

    «А почему именно президент на это должен реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно», – заявил он.»

    Реагировать придется. Или на Зеленского среагирует администрация США. А это будет больно. Очень больно. И не только Зеленскому.

    Пошел я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський США санкції Володимир Зеленський партія Слуга народу Офіс президента Олександр Дубінський
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