Фіни не побажали б «фінляндизації» Україні – та й ворогам би теж

Фінляндія з населенням лише в 5.5 млн осіб має при цьому добре треновану армію чисельністю 180 тисяч осіб – і потужну національну рішучість оборонятися

Попри те, слово «фінляндизація» знову виникло в розмовах, молоді фіни вже не завжди знають його значення

Цей термін часів «холодної війни», коли в обмін на неокупацію сусіда Росією (тоді СРСР) країна вимушено прислухалася до бажань імперії, досі звучить принизливо для фінів.

Фінляндія так і не вступила до НАТО, однак з часів радянської спроби вторгнення добре озброєна, – пише New York Times.

Небезпека умиротворення агресора часто обговорюється у Фінляндії – власне кажучи, фіни стверджують, що їхня незалежність і щеплення до нового раунду «фінляндизації» йде від поваги, яку навіть пан Путін має до фінської традиції військової доблесті, а також від їхньої готовності братися до зброї, щоб себе оборонити.

СРСР вважав, що «розчавить» свого маленького сусіда у 1939 році, однак значно менші фінські сили місяцями стримували потужну Червону армію.

Зрештою Сталін таки переміг у так званій Зимовій війні – однак совіти так і не окупували країну, й Фінляндія зберегла свою незалежність.

На противагу Швеції, яка значною мірою роззброїлася, Фінляндія залишається добре озброєною – наприклад, нещодавно замовивши у Сполучених Штатах 64 військових винищувачі F-35.

Невелика країна з населенням лише в 5.5 млн осіб має при цьому добре треновану армію чисельністю 180 тисяч осіб – і потужну національну рішучість оборонятися.

До речі, попри те, слово «фінляндизація» знову виникло в розмовах, молоді фіни вже не завжди знають його значення. Вони лише пам'ятають зі школи, що це щось неприємне з часів «холодної війни», що припинилося на межі 1980-х та 1990-х.

«Я почула термін фінляндизація у вечірніх новинах учора, – каже 35-літня Marleene Rytioja, ганяючись по дитячій секції бібліотеки за своїм дворічним сином. – Я колись чула цей термін у школі, але не знаю, що він означає». Вона сказала, що, здається, воно має негативне значення, але що ідея про те, що Росія щось там визначає в її житті, видається цілком чужою її реальності.

Стаття повністю (англійською)

Джерело: texty.org.ua