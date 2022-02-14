Гучні заяви посла Пристайка: опозиція звернулась до Зеленського

«Європейська Солідарність» вимагає від влади дезавуювати заяви, які суперечать зовнішньополітичному курсу України

Депутати з «Європейської Солідарності» обурені заявою посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливої відмови України вступати до НАТО, і вимагають від влади негайної реакції.

«Стратегічний курс України на членство в ЄС і НАТО закріплено в українській Конституції. І немає жодного шансу це змінити», – написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Некоректний і суперечливий коментар українського посла в Британії пана Пристайка, що начебто Україна може відмовитися від НАТО, суперечить українській Конституції і нашим стратегічним, безпековим інтересам і потребує негайної реакції МЗС і ОП. Пристайко – досвідчений дипломат і має негайно виправити свої цитати в коментарі агенції Рейтерс. Україна – рухається до ЄС і НАТО, і наша мета отримати ПДЧ вже найближчим часом», – наголошує Геращенко.

«Європейська Солідарність» вимагає від влади дезавуювати заяви, які суперечать нашому зовнішньополітичному курсу», – зазначає народна депутатка.

«Україна не відмовиться від мети – членства в НАТО. Цього не буде. Український народ визначився. Владі бажано спокійно, чітко і жорстко це артикулювати і зробити все для отримання ПДЧ вже цього літа, на мадридському саміті НАТО. Для цього варто розблокувати реформи, провести чесний конкурс на керівника САП і НАБУ, прийняти закон про СБУ, відмовитися від політично вмотивованого правосуддя», – пояснює Геращенко.

«Будь яка спроба заблокувати євроатлантичну інтеграцію, взяти курс на нейтральність і повернутися до багатовекторності розглядатиметься суспільством як державна зрада», – наголошує депутатка.

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначає, що західні партнери дуже здивовані заявою Пристайка і потребують пояснень.

«Після заяви посла у Великій Британії Пристайка про можливість поступитися вступом до НАТО, щоб відвернути війну, у мене червоний месенджер. Колеги-депутати з європейських країн питають, чи ми вже здалися? Називають цю заяву геополітичною катастрофою. Мій друг, депутат дружньої до нас країни, написав, що збирався сьогодні до Києва бути з українцями, а тепер не знає чи їхати взагалі», – написав Володимир Ар‘єв у Facebook.

«Або Банкова відкликає Пристайка з Лондона і дезавуює його заяву, або спробою ухилитися від оборони вони лише заохотять ворога до гірших дій», – резюмує Ар’єв.

«Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко має бути негайно відкликаний, позбавлений посади та звільнений з лав МЗС після заяви виданню ВВС-Україна про ймовірність відмови України від членства в НАТО. Курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений в Конституції України та не може бути предметом дискусії окремих дипломатів», – наголошує народна депутатка Ірина Фріз.

«Навіть в умовах тиску з боку Росії НАТО підтвердило, що питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу», – зазначає Фріз.

«Позиція Пристайка є порушенням положень Конституції, Закону про засади зовнішньої політики України. Ми маємо негайно отримати відповідь на те, чи є заява цієї особи власною ініціативою, чи це директива Офісу Президента», – пише Ірина Фріз.

Нагадаємо, відповідаючи на запитання ведучого в етері ВВС Radio 5, чи могла би Україна розглянути варіант не вступати в НАТО заради уникнення загострення військового конфлікту з РФ, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів: «Ми могли б». Після того, як висловлювання посла поширили світові ЗМІ, заяву Пристайка було змушене відреагувати Міністерство закордонних справ України.

Згодом Пристайко пояснив свою заяву про те, що Україна «могла б» розглянути відмову від членства в НАТО аби запобігти повномасштабній війні з Росією.

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