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    Посол Пристайко пояснив свої слова про відмову України від НАТО

    Посол на запитання BBC Radio 5 Live про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО, відповів: &laquo;Ми могли б&raquo; - Посол Пристайко пояснив свої слова про відмову України від НАТО
    Посол на запитання BBC Radio 5 Live про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО, відповів: «Ми могли б»
    фото: Українські новини

    Пристайко: «Ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз»

    Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свою заяву про те, що Україна «могла б» розглянути відмову від членства в НАТО аби запобігти повномасштабній війні з Росією.

    «Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО є навіть у Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО – бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз», – сказав Пристайко у коментарі «Європейській правді».

    Нагадаємо, відповідаючи на запитання ведучого в етері ВВС Radio 5, чи могла би Україна розглянути варіант не вступати в НАТО заради уникнення загострення військового конфлікту з РФ, Пристайко відповів: «Ми могли б». Після того, як висловлювання посла поширили світові ЗМІ, заяву Пристайка було змушене відреагувати Міністерство закордонних справ України. Речник МЗС також наголосив, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

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    Теги: МЗС НАТО посол Україна Вадим Пристайко
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    Посол Пристайко пояснив свої слова про відмову України від НАТО