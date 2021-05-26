Хто такий Роман Протасевич, літак з яким посадили в Мінську

У листопаді 2020 року слідчий комітет Білорусі порушив проти Протасевича кілька кримінальних справ

Син підполковника, вперше взяв участь у протестах у 16 років, був журналістом–фрілансером у зоні АТО на Донбасі й головним редактором найпопулярнішого Telegram–каналу, орієнтованого на Білорусь, білоруська влада вважає його терористом... DW розповідає про те, хто такий Роман Протасевич, затриманий 23 травня в Мінську.

«Людям потрібно показувати речі, яких ніколи не повинно бути»

Роману Протасевичу 26 років, він народився в Мінську. У 16–річному віці вперше взяв участь в акціях протесту, через це йому не дали довчитися в ліцеї Білоруського національного технічного університету. З вищою освітою в Білорусі у Протасевича теж не склалося – його відрахували з факультету журналістики Білоруського державного універсітету, як він сам стверджував, «з політичних мотивів».

Протягом року Роман Протасевич був журналістом–фрілансером на Донбасі, в зоні АТО. «Після того, як я повернувся з війни в Україні, я зрозумів для себе одну просту річ, що я знову поїду в якісь військові конфлікти працювати – з тієї простої причини, що людям потрібно показувати речі, яких ніколи не повинно бути», – розповідав Протасевич в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Роман Протасевич понад вісім років співпрацював з незалежними білоруськими ЗМІ. Він був журналістом білоруської служби «Радіо Свобода», «Єврорадіо».

«Рома – людина моменту»

«Роман Протасевич працював на «Єврорадіо» з середини 2018 до кінця 2019 року. Потім ми його на пару місяців втратили, а потім дізналися, що він попросив притулок у Польщі й став редактором Telegram–каналу, тепер забороненого в Білорусі (Nexta. – Ред.). Але в нас він працював фотографом–репортажником. Рома – людина моменту: дізнатися, що десь щось відбувається, закинути на плечі рюкзак з технікою і вже через секунду мчати туди – ось це про нього, – розповів у коментарі DW головний редактор «Єврорадіо» Павло Свердлов. – При цьому я б не сказав, що Роман здатний організовувати та координувати протести. Він хороший журналіст, але ніколи не прагнув керувати людьми або щось організовувати».

Також, за словами Свердлова, Роман є дуже доброю людиною. Журналіст згадав кумедний випадок часів його роботи на «Єврорадіо»: «Одного разу ми відправили його в провінційне місто, щоб фотографувати місцевих активістів. І він привіз звідти величезного рудого кота. Кіт просто на вулиці підійшов до нього й потерся об ноги, і Рома не зміг його не забрати. Сподіваюся, що тепер, коли Протасевич живе не в Мінську, з цим котом усе гаразд».

Роман Протасевич став співзасновником Telegram–каналу Nexta – одного з найбільших Telegram–каналів, орієнтованих на Білорусь. Канал активно висвітлює протести проти Олександра Лукашенка, за що білоруська влада визнала його екстремістським. Незадовго до цього Протасевич заявив про вихід з проєкту, став вести Telegram–канал «Білорусь головного мозку», який також визнаний у РБ екстремістським.

«Знайомі іноді вітаються: «Привіт, терорист!»

У листопаді 2020 року слідчий комітет Білорусі порушив проти Протасевича кілька кримінальних справ. Його звинувачують у масових заворушеннях, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. Також КДБ Білорусі вніс Протасевича в перелік осіб, причетних до терористичної діяльності. «Досі знайомі іноді вітаються: «Привіт, терорист!» Тому для мене це позитивний піар, нічого більше. Після того, як білоруська влада мене визнала терористом, я отримав привітань більше, ніж за все життя мене вітали з днями народження. Ну й іноді люди впізнають на вулиці, підходять, тиснуть руку, теж жартують. Жодних негативних наслідків», – розповідав раніше в інтерв'ю газеті «Наша нива» Роман Протасевич.

4 травня Лукашенко своїм указом позбавив звання підполковника батька Романа Протасевича, який прослужив в армії майже 30 років. А 23 травня Романа затримали в аеропорту Мінська після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, яким блогер летів з Афін до Вільнюса. «Рома – дуже сильний хлопець. Чесний. Я сподіваюся, що він витримає ті випробування, через які йому доводиться зараз пройти. Попри жах, який відбувається в країні, ми свято віримо, що справедливість восторжествує», – сказала мати Романа Наталія Протасевич в інтерв'ю виданню «Медуза».

«Затримання Протасевича – удар по незалежних медіа»

Затримання Протасевича – серйозний удар і по незалежних медіа, і по політичних активістах у Білорусі, вважає засновник фонду By_sol Андрій Стрижак. «Бувають такі люди, які з'являються в твоєму житті й просто йдуть поруч з тобою – з Протасевичем схожа історія. Щонайменше останні 5–7 років ми регулярно були десь в одному полі, постійно перетиналися, спілкувалися, працювали разом. Що ще про нього можна сказати? Він – професіонал, людина дуже працездатна, я бачив його на різних позиціях, в різних якостях, і як журналіста, і як фотокореспондента», – зазначив Стрижак. Фонд By_sol відкрив збір коштів на оплату адвоката й допомогу батькам Романа Протасевича.

Пост на підтримку Романа опублікував ексголкіпер мінського футбольного клубу «Крумкачи» Євген Костюкевич. Він також розповів DW про своє знайомство з Протасевичем: «Поки Рома був у країні, він завжди підтримував команду. У нас була дружня атмосфера в команді, ми спілкувалися з уболівальниками, могли навіть разом до бару сходити. Рома також часто підкидав ідеї про просування команди в медіа. Потім ми дізналися, що це безстрашна людина, що він як журналіст їздив в гарячі точки».

Спортсмен каже, що був шокований затриманням Протасевича в мінському аеропорту: «І зараз відкриваєш новини і боїшся читати, бо не знаєш, що влада може з ним зробити. Це страшно, що ми допустили таке ставлення до своїх людей у своїй же країні».

Джерело: Deutsche Welle