За примусовою посадкою літака в Мінську може стояти Росія – Омелян

З подальшою ізоляцією Білорусі у Лукашенка залишиться один вихід – поглинання Росією

Примусову посадку літака у Мінську безпосередньо пов’язують не лише з тоталітарним режимом Лукашенка, але і відповідними діями Росії. Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Росія цілеспрямовано «переводить стрілки» на Білорусь.

«В мене є версії, які, сподіваюся, не підтвердяться. Вони полягають в тому, що Росія зараз намагається відвести від себе увагу, особливо напередодні зустрічі Байдена з Путіним. І вони перемикають увагу на Білорусь як на найбільш брутального порушника міжнародних правил і норм. Хоча я вважаю, що ця спецоперація була спланована саме росіянами», – наголосив дипломат.

За словами Омеляна, Лукашенка використали «втемну». «Російські спецслужби просто стежили за цим опозиціонером, який дуже дратував Лукашенка», – підкреслив він.

Ексміністр переконаний, що це хитрий хід: «З Лукашенком все погодили, але, вочевидь, операцію готували росіяни. До речі, помітьте – на цьому фоні і про Навального якось всі забули. І згодом з’явився паскудний відеоролик від пропагандиста «Раша тудей», в якому той розповідає, що Лукашенко – злочинець, який завтра почне затримувати росіян, тому нам треба повернути свою «губернію», як він називає Білорусь, назад до Росії».

На думку Омеляна, з подальшою ізоляцією Білорусі у Лукашенка залишиться один вихід – поглинання Росією. Відповідно ми отримаємо ворога не лише з півдня і сходу, а й з півночі.

Додамо, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич нібито планував влаштувати «бійню і кривавий заколот» в Білорусі.

Білоруська опозиція, зокрема офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту».

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблоковано.

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