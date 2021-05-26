Інтерпол зняв з розшуку скандального суддю Чауса

У міжнародний розшук Чауса оголосили ще у 2016 році – після того, як він утік з України

Скандального українського екссуддю Миколу Чауса, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в отриманні 150 тисяч доларів хабаря, більше не розшукує Інтерпол. У НАБУ запевняють, що наразі процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство. Про це свідчать документи, які є в розпорядженні «Слідства.Інфо».

Як довідалися журналісти, у квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила видалити так звану «червону картку» щодо Миколи Чауса, тобто фактично зняти його з міжнародного розшуку.

Причиною начебто стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. У листі Інтерполу від 7 травня, копію якого надаємо нижче, підтвердили видалення інформації щодо Миколи Чауса.

Зауважимо, що у міжнародний розшук екссуддю Чауса оголосили в листопаді 2016 року – після того, як його викрили на 150 тисяч доларів хабаря і він утік з України. Цю суму він отримав нібито за ухвалення рішення в кримінальній справі.

Як ідеться в іншому документі, який є в нашому розпорядженні, комісія Інтерполу, розглядаючи скаргу Чауса, зауважила, що підставою для оголошення екссудді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення. Мовляв, раніше НАБУ надало Інтерполу не ухвалу про арешт Чауса, яка є безстроковою, а ухвалу про його примусовий привід, термін дії якої обмежений і складає шість місяців. В комісії наголосили, що такого судового рішення недостатньо для міжнародного розшуку і вирішили видалити «червону картку» щодо Чауса.

Водночас в НАБУ на запит ЗМІ запевнили, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство. «На цей час процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку», — наголошують у правоохоронному органі.

Зауважимо, що скаргу до Інтерполу Микола Чаус подав понад рік тому. У ній він вказував, зокрема, на політичний характер кримінального провадження щодо нього. Мовляв, він відіграє важливу роль у політичній ворожнечі чинного президента Володимира Зеленського проти його попередника Петра Порошенка. Втім, комісія визнала доводи екссудді не надто переконливими.

Раніше юристи вказували на колізію українського законодавства з правилами Інтерполу. Мовляв, для публікації щодо особи «червоної картки» Інтерполу потрібне рішення про тримання її під вартою. Утім таке рішення український суд за відсутності підозрюваного може ухвалити лише після публікації «червоної картки».

Але новий Вищий антикорупційний суд України, який запрацював близько двох років тому, змінив практику розгляду таких справ. Як пишуть на сторінках «Юридичної газети», цей суд більше не вимагає публікації «червоної картки». Для нього, зазвичай, достатньо постанови слідчого про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що після втечі з України у 2016 році екссуддя Чаус опинився в Молдові. Як ми розповідали раніше, допомогти йому втекти та переховуватися від слідства міг нинішній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, який тоді працював адвокатом. Також документ, який є в розпорядженні ЗМІ, вказує на ймовірну участь у спецоперації тодішніх співробітників служби безпеки президента, зокрема її начальника, та співробітника Головного управління розвідки Міноборони.





На початку 2017-го, коли українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм екссуддю, останній попросив там політичного притулку, проте йому відмовили. Чаус вирішив оскаржити це рішення в суді. Суд першої та апеляційної інстанцій відмовили Чаусу. Але наразі справу розглядає касаційний суд Молдови. Вирішення цього питання може розблокувати процес екстрадиції екссудді в Україну.

Зауважимо, що в жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а в листопаді того ж року – звільнила. Після повернення в Україну йому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало «Слідство.Інфо» спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.

Також ми розповідали, що фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.

17 травня Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

19 травня Чаус записав нове відео. Суддя-втікач готовий надати матеріали про своїх «викрадачів».

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