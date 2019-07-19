Ілон Маск хоче з'єднати мозок з комп'ютером



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Цифрова телепатія, роботизована швейна машинка, навчання боротьбі кунг-фу паралізованих людей – такими гаслами Ілон Маск підбив підсумки двох років роботи Neuralink, однієї зі своїх компаній

Neuralink працює над мініатюрним чіпом, який його команда називає "еластичними нитками", що мають бути тоншими за людську волосину. Нитки мають виявляти і зчитувати активність нейронів, а завдяки цьому – в майбутньому – уможливити, наприклад, управління смартфоном за допомогою думки.

Імплантат вводитиме в мозок невеликий робот, якого контролюватиме нейрохірург. У майбутньому процедура проникнення під черепну кістку має відбуватися за допомогою лазерного променя, завдяки чому не треба буде свердлити дірку в голові людини. Науковці запевняють, що процес має бути безболісним.

Розміщені в голові сенсори відправляють дані на приймач за вухом пацієнта. Пристрій нагадує слуховий апарат із серіалу «Чорне дзеркало», він бездротовий і працює на батарейках. Подробиць наразі немає.

«Ілон Маск є, безсумнівно, візіонером – доволі, на щастя, чесним. Він визначив, що конференція не буде штучно нагнітати очікування, а має лиш сприяти залученню потенційних працівників до Neuralink, — коментує Леон Цєхановський, докторант психології Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук. — Фірма Маска має намір почати дослідження своїх розробок у порозумінні з міжнародним дослідницьким середовищем і публікувати про свої досягнення в наукових журналах. Це найкраще, що ми могли почути. Neuralink вже провів випробування на щурах».

ТЕСТИ НА ЛЮДЯХ

Натомість стало відомо, що фірма хоче якнайскоріше почати тестувати свої розробки на людях. Для цього необхідний дозвіл FDA (Food and Drug Administration, Управління продовольства і медикаментів США). Маск сподівається отримати його ще в 2020 році. За словами доктора Метью Макдугалла, нейрохірурга Neuralink, перше клінічне дослідження буде спрямовано до пацієнтів з повним паралічем кінцівок, спричиненим пошкодженням верхнього відділу спинного мозку. Науковці хочуть у рамках експерименту помістити чотири імплантати в мозок пацієнтів. Перші процедури, мабуть, проводитимуть під загальним наркозом. З часом уся ця процедура має бути настільки безболісною, що можна буде обмежитися місцевими анестетиками.

«Безпосередній запис наших складних думок на комп'ютерний диск залишається поки що у сфері казок, що визнав сам шеф Neuralink Макс Годак під час конференції, пояснивши, що "перед цим ще багато роботи". Проводити такі складні — і водночас корисні — дослідження в таємниці було би просто нерозумно. З наукової точки зору похвали варте те, що Neuralink остуджує ентузіазм. І водночасно дає надію на створення інтерфейсів, які допоможуть людям з обмеженими можливостями відновити здатність до слуху, зору, моторики», – каже Цєхановський.

Скільки коштує весь проект? Офіційно стартап зібрав від інвесторів понад $150 млн, з чого $100 млн дав сам Ілон Маск.

ГЕНІЙ ЧИ ШАРЛАТАН?

Ілон Маск заробив статки, об'єднавши свою тодішню компанію X.com, яка надавала фінансові послуги й обслуговувала платежі в мережі, з PayPal. Потім він заснував фірму SpaceX, яка поставила собі за мету у стократ зменшити вартість польотів у космос. За її допомогою він розпочав наступний проект – Starlink, мережу супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті, які повинні в майбутньому постачати інтернет-сигнал. Метою місії є розширення доступу до інтернету у світі. В майбутньому Маск бачить тут поле для співпраці з наземними постачальниками інтернету. Проект Starlink має вивести на орбіту до 12 тисяч супутників. Вже розміщені на орбіту пристрої перебувають у фазі тестування. Супутники винесла на орбіту ракета Falcon 9, яку Ілон Макс називає «ракетою багаторазового використання», – ще одна дитина ексцентричного винахідника. У тестовому польоті мільярдер відправив у космос червоний кабріолет власного виробництва: електричне авто Tesla Roadster з манекеном за кермом.

У часі між цими проектами він інвестував у фірму Boring Company, яка має зменшити корки в містах за допомогою будівництва мережі тунелів під Лос-Анджелесом. Перший тунель вже відкрили. Інша місія фірми? Продаж вогнеметів.

Не все Маскові вдається. Його флагманський проект – Tesla Motors – постійно розчаровує інвесторів. У першому кварталі цього року фірма Маска мала $702,1 млн збитків, хоч в попередньому кварталі заробила $139,5 млн прибутку. До цього всього засновник потрапив під санкції американської Комісії цінних паперів і бірж, з якою мусив підписати угоду. В її рамках він на три роки припиняє бути керівником Tesla Motors, а сама фірма та її засновник виплатять $40 млн штрафу. Угода є результатом розслідування стосовно суперечливого твіта Маска, в якому він заявив, що хоче перетворити Tesla Motors з публічної компанії в приватну. Припускають, що анонси від Neuralink мають відволікати увагу від проблем з Tesla.

Paweł Hekman

Elon Musk chce łączyć mózg z komputerem

Gazeta Wyborcza 18.07.2019

Джерело: Zbruc