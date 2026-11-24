25 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох священномучеників – Климента, четвертого єпископа Риму, страченого у кримських каменоломнях і чиї мощі зберігалися в Києві, та Петра Александрійського, архієпископа, який прийняв смерть за відмову відректися від Христа.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 25 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа Римського

Климент Римський – одна з найдавніших і найшанованіших постатей у християнській традиції. Четвертий єпископ Риму, він належав до кола сімдесяти апостолів і особисто знав Петра та Павла. Своїми проповідями він навертав до Христа сотні людей, що й викликало гнів влади. Імператор Траян засудив Климента на каторгу до каменоломень поблизу Херсонеса – на землях нинішнього Криму. За переказом, і там він продовжував проповідувати, аж поки його не кинули в море з якорем на шиї. Пізніші покоління знайшли його мощі – і частину перенесли до Києва: вони зберігалися у Десятинній церкві та Києво-Печерській лаврі. Зв'язок цього святого з українською землею є буквальним і дуже давнім.

Поряд із Климентом 25 листопада церква вшановує священномученика Петра Александрійського. Архієпископ Александрії на межі III–IV століть, він пережив жорстокі гоніння за Діоклетіана, але не відрікся від своєї пастви і від віри. Петро боровся з єресями, що роздирали тогочасну церкву, і залишився твердим до кінця: у 311 році його стратили мечем за наказом імператора.

Обидва святі – Климент і Петро – є прикладом того, як єпископи першохристиянської церкви розуміли своє покликання: не управляти згори, а бути поряд із паствою навіть у найтяжчий час, аж до смерті.

Молитви дня

До священномучеників Климента і Петра звертаються з проханням про захист від хвороб, сімейний добробут та безпеку на воді. Спільний тропар обом святим:

О, священномученику Клименте, Папо Римський, мужній світильнику віри! Ми, грішні, припадаємо до тебе і просимо: моли Христа Бога нашого, щоб утвердив нас у вірі та благочесті. Допоможи нам вийти з темряви нерозуміння і захисти від підступів ворожих. Виблагай нам прощення гріхів та мирне життя, щоб ми, наслідуючи твою стійкість, прославляли ім'я Господа. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 25 листопада вважалося, що будь-яку важливу справу цього дня варто починати натщесерце – як знак покори і зосередженості. До святого Климента зверталися з молитвами про захист оселі та безпеку близьких, особливо тих, хто працює або подорожує морем.

Прикмети 25 листопада були пов'язані з настанням зими:

Якщо на Климента день ясний – чекайте на потужні морози.

Якщо на річках уже встав лід, то до весни його міцність збережеться.

Якщо цього дня йде сніг, вважалося, що літо буде дощовим.

Якщо вітер дме з півночі – насувається потужне похолодання.

Що не можна робити