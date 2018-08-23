Клімат: аномально спекотний до 2022?



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Тенденція, яку більше неможливо заперечувати: Земля нагрівається

Гаряча тенденція: спекотне літо протримається і в наступні роки. Адже до 2022-го природні кліматичні коливання посилюватимуть глобальне потепління – принаймні, на це вказують кліматичні прогнози. Як наслідок, кліматичні екстремуми можуть ставати частішими, а холодні етапи – все рідкіснішими, повідомили науковці в журналі «Nature Communications». Загалом це означає, що в наступні роки Земля нагріватиметься сильніше, ніж передбачали.

Тенденція, яку більше неможливо заперечувати: Земля нагрівається. Глобальні середні температури вже зараз на градус вищі порівняно з доіндустріальними та практично щороку досягають нових рекордів. Водночас множиться екстремальна погода: зливи, засуха або спека.

Прогноз імовірності природних коливань глобальної середньої температури (e, f) та екстремальних погодних умов (h, i) до 2019-го та до 2022 року. Зображення: Sévellec et al./ Nature Communications, CC-by-sa 4.0.

Частково в цьому винні антропогенні викиди СО 2 , що змінюють клімат. Проте не всі кліматичні зміни – наслідок діяльності людини: кліматична система Землі має також складну схему природних коливань. Деякі з них, як Ель-Ніньйо, дуже помітні, через що їх легко ідентифікувати. Натомість інші коливання дуже делікатні, їх складно вписати в кліматичну модель, а прогнозувати ще складніше.

З огляду на це, Флоріан Севелек (Florian Sévellec) з Університету Бреста (Франція) та Сибрен Дрійгоут (Sybren Drijfhout) з Університету Саутгемптона розробили метод, який дає змогу передбачати такі коливання. Для цього вони використали не класичні кліматичні симуляції, а здатні до навчання статистичні моделі. В минулих кліматичних даних вони шукають аналогічні до сучасної ситуації та на їхній основі визначають імовірність певного кліматичного розвитку. Основою стали дані моделювання змін глобальних середніх температур і температури морської поверхні впродовж ХХ та ХХІ століть, а також дані з 10 різних кліматичних симуляцій.

Метою вчених було визначити короткострокові кліматичні коливання на найближчі п’ять років і зробити видимим їхній вплив на клімат. Спочатку науковці перевірили, наскільки достовірна їхня модель. Для цього вони використали зворотний «прогноз» для клімату останніх 20 років.

Результат: модель, названа PROCAST, відтворила нещодавній клімат на диво добре. «Надійність PROCAST при визначенні річної глобальної середньої температури у часовому проміжку п’ять років – близька до ідеальної», – запевнили науковці.

Потім вони здійснили власне прогнозування. Так, дослідники намагалися передбачити, якими будуть природні коливання глобальних температур і температури морської поверхні у час з 2018-го по 2027 роки.

Результат: у найближчі роки термостат природних кліматичних змін залишатиметься радше теплим. Ще до 2022 року природні закономірності посилюватимуть антропогенне потепління, засвідчили прогнози. Тобто через них глобальні температури, ймовірно, зростатимуть ще більше, ніж передбачають поширені кліматичні моделі.

Конкретно вчені визначили, що вже 2019 року цей ефект може підвищити глобальні температури на додаткових 0,03 градуса, а морську температуру – на 0,7 градуса. «Теплий період, що надходить, пов'язаний, крім того, з підвищеною ймовірністю високих екстремальних температур», – повідомили науковці. Аномально спекотне літо та спека, як цього року, можуть надалі виникати все частіше. До 2022 року морська спека стане ймовірнішою на 400%, пронозують науковці.



Klima: Anomal warm noch bis 2022?

CNRS, 15/08/2018

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc