Лікарка про «Дельту»: ковід має важкий перебіг у дітей і невакцинованих дорослих

Нюх та смак при «Дельті» втрачається рідше

Лікарка загальної практики Віталіна Олещенко (засновниця Singapore medical centre) відповіла на запитання ТЕКСТІВ про особливості осінньої хвилі епідемії ковіду.

Діти хворіють важче

Чим ця хвиля відрізняється від попередньої?

Важким перебігом у дітей з грудного віку, що не фіксувалося раніше, а також тим, що ПЛР-тест інформативний не з першого дня, а на четвертий-п'ятий день від початку симптомів. Плюс висока летальність, особливо у тих, хто не був вакцинований.

Які особливості нового штаму «Дельта»?

Мутовані варіанти SARS-CoV-2 мають дуже високий рівень заразливості у порівнянні з уханським штамом SARS-CoV-2 та британським «Альфа», який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні та світі.

У невакцинованих «Дельта» проявляється: гострим початком захворювання у вигляді високої температури за 38, яка триває до 10 днів; нудоти; втрати апетиту; виснажливого сухого кашлю; тяжкості дихання, навіть при нормальній сатурації; дуже сильного головного болю, при якому не допомагають пігулки. Також бачимо зміни в аналізах, наприклад, тепер згортання крові не порушується стрімко, а маркери запалення зростають до показника 100.

Нюх та смак при «Дельті» втрачається рідше

Як трансформувалися симптоми у порівнянні з минулою версією вірусу?

Це температура, що тримається вище 38 до 10 днів; сильний головний біль, схожий на мігрень; розлади травлення, діарея до трьох днів; порушення дихання при нормальній сатурації; тотальна втрата апетиту. Нюх та смак при «Дельті» втрачається рідше.

Ковідна пневмонія залишається далі актуальною?

Так. Але раніше ми могли її «почути». Нині дихання без хрипів, сатурація 95, а на КТ до 40% враження легень у вигляді пневмоніту. Пневмоніт – це запалення тканини навколо альвеоли, де відбувається кисневий обмін, а пневмонія – це запалення у самій альвеолі легень. Пневмонія – тяжча за пневмоніт, бо закінчується утворенням фібринових ниток, які виключають з роботи частинку легень, а пневмоніт минає без наслідків через 3-4 місяці.

Чи змінювався протокол лікування через новий штам?

Не змінився. Наразі ми не маємо препаратів від SARS-CoV-2, специфічного лікування не існує. Лише симптоматичне.

Наскільки часто вакциновані хворіють на новий штам?

Враховуючи, що лабораторії роблять мало ПЛР-тестів із розділенням на штами, сказати точно не можу. Але у більшості вакцинованих хвороба минається дуже легко, як звичайне ГРВІ.

Є якісь специфічні особливості перебігу хвороби у вакцинованих?



Так, усі симптоми «ділимо на п’ять»: температура зазвичай до 37,5; немає головного болю; залишається ломота в тілі; зміни в аналізах крові мізерні; одужання протягом 5-9 днів.

Чи добре, що діти повернулися до шкіл?

Діти мають теж дотримуватись маскового режиму, тоді інфекція не «гулятиме» по родинах однокласників. «Дельта» у дітей протікає важко.

Наскільки важче вони хворіють?

У десять разів частіше і важче, ніж від попередніх штамів. Навіть діти грудного віку.

Чи з'явилися за цей час в Україні нові штами?

Поки про такі невідомо.

Як організована вакцинація

Щодо запрошень від сімейних лікарів на вакцинацію: чи отримували ви якісь вказівки, кого і як запрошувати, в якій пріоритетності?

Пріоритетність була актуальною навесні цього року: лікарі, військові, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Зараз вакцинуємо всіх охочих віком від 12 років.

Хто мав би запрошувати на вакцинацію і хто в реальності це робить?

На вакцинацію не мають запрошувати. Люди повинні розуміти, що це єдиний спосіб зупинити пандемію і врятувати життя: своє та своїх рідних.

Що люди кажуть, коли відмовляються від вакцинації? Чи їх якось повторно планують запрошувати?

Кажуть, що їх хочуть чипувати; що ми стадо, яким керують масони; що вони бояться, бо не зможуть народити; що ми колемо їм кислоту, яка їх вб’є; що це не по-православному і вони вакцинуються, бо на роботу не пускають.

Людей із груп ризику обов’язково попереджуємо про те, які можуть бути наслідки, якщо вони захворіють. Але враховуючи, що у соцмережах та новинах повно фейків щодо вакцини, люди накопичують у собі цю шлакову інформацію і розносять її повсюди. Інформація з вуст антивакцинаторів, як ракова пухлина, що знищує соціум.

Чи лікарі, медсестри знають, що відповідати на запитання щодо вакцинації, побічних ефектів тощо?

Так, звісно. Лікарі та медичні сестри прийшли відповідне навчання. Та маємо не забувати, серед лікарів та медичних сестер є теж антивакцинатори.

Чи потрібна бустерна вакцинація?

Потрібно вакцинувати 50 % населення, щоб зрозуміти, чи варто нам робити третю дозу вакцини. Якщо рівняємось на ті країни, які все ж таки зробили її, то бачимо, що вони хочуть вже і четверту робити. Маємо розуміти – вакциновані люди хворіють на ковід і це нормально, оскільки вакцина захищає від тяжких наслідків та летальних випадків хвороби, а не дає 100% захист від того, щоб не захворіти.

Якщо ви захворіли на ковід і маєте невиражені симптоми – можете лікуватися в домашніх умовах під контролем лікаря. Приймати препарати для боротьби з симптомами. Від температури – жарознижувальні, від болю в горлі – льодяники для горла, від нежитю – сольові розчини та судинозвужувальні спреї чи краплі. Провітрювати приміщення, пити багато теплої води, вживати фрукти й овочі та не нервувати.

Джерело: texty.org.ua