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    На Одещині у ковід-лікарнях зайняті усі дитячі реанімаційні ліжка

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    За останню добу діагноз Covid-19 &nbsp;в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей - На Одещині у ковід-лікарнях зайняті усі дитячі реанімаційні ліжка
    За останню добу діагноз Covid-19  в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей
    фото з відкритих джерел

    Зараз допомогу хворим на Covid-19 надають у 28 лікарнях регіону

    В Одеській області заповнено більше половини лікарняних ліжок для дітей, хворих на Covid-19, і всі реанімаційні ліжка для цієї вікової категорії. Про це 2 грудня повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва, пише радіо «Свобода».

    Усього на Одещині 700 ліжок інтенсивної терапії і 190 ліжок для дітей.

    «Роблю акцент на дітках – в нас завантаженість дитячих ліжок в лікарнях 54%, дітки хворіють. Загальний показник заповненості ліжок – 39%, реанімаційні ліжка повністю заповнені», – розповіла Одарій-Захар’єва.

    При загальному показнику вакцинації дорослого населення регіону близько 26%, вакцину Pfizer отримало 1300 неповнолітніх віком від 12 до 17 років – за згодою батьків. Це менше 1% дитячого населення області.

    Зараз допомогу хворим на Covid-19 надають у 28 лікарнях регіону. У медичних закладах першої хвилі лікується 814 пацієнтів, а другої хвилі – 766. На Одещині розгорнуто 4035 ліжок, з них 2508 забезпечені централізованим киснем, ще 1528 мають кисневі концентратори. У резерві лікарень – 898 концентраторів і 33 тонни медичного кисню.

    За останню добу діагноз Covid-19 в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей і 3 медичних працівників. Всього з початку епідемії майже 11 тис. дітей та підлітків регіону перехворіли на Covid-19.

    Загалом в Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 – одужали.

    До відома, наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони.


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    Теги: Одещина лікарня населення коронавірус
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    На Одещині у ковід-лікарнях зайняті усі дитячі реанімаційні ліжка