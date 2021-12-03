На Одещині у ковід-лікарнях зайняті усі дитячі реанімаційні ліжка

За останню добу діагноз Covid-19 в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей

Зараз допомогу хворим на Covid-19 надають у 28 лікарнях регіону

В Одеській області заповнено більше половини лікарняних ліжок для дітей, хворих на Covid-19, і всі реанімаційні ліжка для цієї вікової категорії. Про це 2 грудня повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва, пише радіо «Свобода».

Усього на Одещині 700 ліжок інтенсивної терапії і 190 ліжок для дітей.

«Роблю акцент на дітках – в нас завантаженість дитячих ліжок в лікарнях 54%, дітки хворіють. Загальний показник заповненості ліжок – 39%, реанімаційні ліжка повністю заповнені», – розповіла Одарій-Захар’єва.

При загальному показнику вакцинації дорослого населення регіону близько 26%, вакцину Pfizer отримало 1300 неповнолітніх віком від 12 до 17 років – за згодою батьків. Це менше 1% дитячого населення області.

Зараз допомогу хворим на Covid-19 надають у 28 лікарнях регіону. У медичних закладах першої хвилі лікується 814 пацієнтів, а другої хвилі – 766. На Одещині розгорнуто 4035 ліжок, з них 2508 забезпечені централізованим киснем, ще 1528 мають кисневі концентратори. У резерві лікарень – 898 концентраторів і 33 тонни медичного кисню.

За останню добу діагноз Covid-19 в Одеській області було лабораторно підтверджено у 418 людей, в тому числі у 28 дітей і 3 медичних працівників. Всього з початку епідемії майже 11 тис. дітей та підлітків регіону перехворіли на Covid-19.

Загалом в Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 – одужали.

До відома, наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони.