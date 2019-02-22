Науковці розробили програму, яка розпізнає фейкові новини

Вчені сподіваються, що їхній інструмент в майбутньому допоможе відслідковувати в мережі вигадані новини та перекручені факти

Незважаючи на те, що фейкові новини мають тривалу історію, їхній вплив ще ніколи не був настільки визначальним, як сьогодні. Адже навмисне опубліковані в соціальних медіа неправдиві новини поширюються дуже швидко. Це перетворює їх на унікальний засіб впливу на думки великої кількості людей та цілеспрямованої маніпуляції ними. Технологія фейкових новин функціонує так добре й тому, що фахово створені фейки дуже схожі на справжні новини.

Як можна цьому протидіяти? Науковці вже розробили алгоритми, які можуть ідентифікувати вірусні новини у Facebook, Twitter та інших соціальних мережах – і так щонайшвидше перевірити повідомлення на правдивість. Дещо далі йде програма, яку створили вчені на чолі з Ульріхом Шаде (Ulrich Schade) з Фраунгоферського інституту комунікацій, опрацювання інформації та ергономії у Вахтбергу. Їхній алгоритм розпізнає новини, що мають типові ознаки хибних повідомлень.

Аби розробити свого автоматичного «ловця» фейкових новин, науковці спочатку зібрали велику кількість серйозних прикладів, а також тексти, які користувачі вважали фейковими новинами. Цей матеріал вони використали як навчальний для комп’ютерної програми, здатної до самонавчання.

У такий спосіб алгоритм навчився, як можна викрити хибні новини. Це можуть бути, наприклад, певні формулювання або поєднання слів, врешті, мовні помилки. Адже часто фейкові новини створюють не носії мови, повідомив Шаде з колегами. У таких випадках неправильні тире, орфографія, відмінок або побудова речення вказуватимуть на те, що повідомлення може бути фейковим. Також ознакою фейкових новин можуть бути недоречні висловлювання та надто детальні формулювання.

Проте програма вчених аналізує не лише текст – вона аналізує також метадані, які можуть видати фейк: коли певний твіт опублікували і як часто певний відправник робить дописи. Так, час публікації може вказувати, наприклад, на те, з якої країни і якої часової зони його відправили. Висока частота публікування вказуватиме на соціального бота – це підвищує ймовірність того, що опублікована ним новина виявиться фейком.

Крім того, нова програма розпізнає так звану мову нетерпимості – висловлювання, що принижують людей, нацьковують одне на одного або закликають до ненависті та насильства. Науковці повідомляють, що такі повідомлення часто посилаються на фейкові новини. «Тут важливо розробити класифікатор, який б ідентифікував однозначні випадки. Такими є, наприклад, висловлювання «політичний непотріб» чи «нігер», – пояснив Шаде.

Науковці сподіваються, що їхній інструмент в майбутньому допоможе відслідковувати в мережі вигадані новини та перекручені факти. Вони наголошують: система може пристосуватися до різних видів тексту. «Нашу програму можна індивідуально адаптувати та натренувати для кожного клієнта», – сказав Шаде.

Daniela Albat

Software erkennt Fake News

Quelle: Fraunhofer-Gesellschaft, 5/02/2019

Зреферувала С. К.