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    Москалькова заявила, що не отримувала звернення щодо стану здоров'я Гриба

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    Москалькова заявила, що не отримувала звернення щодо стану здоров'я Гриба

    Російський омбудсмен пообіцяла знайти звернення Денісової

    Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова під час розмови у коридорі парламенту Греції заявила, що не бачила звернення українського омбудсмена Людмили Денісової щодо стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.

    Про це повідомляє Денісова у Facebook.

    Москалькова заявила, що не бачила відповідного листа і спитала, коли Денісова його направила. На що український омбудсмен відповіла, що надіслала звернення на другому тижні лютого і сказала, що за необхідності продублює звернення.

    «Я сьогодні дам доручення знайти ваше звернення і направлю його у відповідні інстанції. Якщо цей лист є, ми його піднімемо і я прийму всі необхідні міри«, - сказала Москалькова.

    Денісова наголосила російському омбудсмену про те, що за результатами обстежень Ростовського діагностичного центру були зроблені висновки щодо стану Гриба як російськими, так і українськими лікарями.

    «Павло терміново потребує хірургічного втручання та лікування. Не зважаючи на зазначене, українського лікаря, який прибув до Ростова-на-Дону 18 лютого, не було допущено. У побаченні відмовили навіть матері Павла і українському консулу. Його стан неможливо було оцінити, адже судове засідання не відбулося«, - написала Денісова у Facebook.

    Нагадаємо,  21 лютого Денісова і Москалькова провели бесіду в коридорі будівлі Парламенту Греції через відмову омбудсмена РФ провести офіційну зустріч.

    Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

    «Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

    Facebook Тетяна Москалькова
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