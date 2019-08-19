Нічна робота може провокувати рак



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Близько 20% всіх найманих працівників працюють не в межах типового робочого дня – це зокрема санітари, працівники заводів, пілоти

Робота в нічні зміни не лише виводить з ладу біоритми. Працюючи всупереч внутрішньому годиннику, можна спровокувати розвиток раку. Цей взаємозв’язок нещодавно підтвердило Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) у складі Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН (ВООЗ). Беручи до уваги канцерогенність, науковці зарахували нічну роботу до тієї ж категорії, що й гліфосат та червоне м’ясо.

Обмін речовин, гормони, а також чимало інших процесів в організмі людини слідують регулярним циклам дня-ночі. Конкретний ген визначає такт внутрішнього годинника, що синхронізується з середовищем за допомогою зовнішніх підказок, зокрема денного світла.

Проте чимало людей повсякдень живе всупереч природним ритмам. Крайньою формою такого життя є праця в нічні зміни – і це може мати суттєві негативні наслідки для здоров’я: постійна робота всупереч внутрішньому годиннику сприяє розвитку надлишкової ваги та діабету, шкодить серцю та кровообігу, може навіть прискорювати розумову деградацію. Крім того, існують докази того, що регулярні нічні зміни підвищують ризик розвитку раку.

Наскільки добре доведений цей взаємозв’язок? Вже 2007 року експерти Міжнародного агентства з дослідження раку (International Agency for Research on Cancer), що в складі ВООЗ, назвали нічні зміни «ймовірним збудником раку». Відтоді опублікували чимало нових досліджень на цю тему, тож тепер консиліум із 27 науковців з 16 країн світу зібрали для того, щоби заново оцінити дані.

Для своїх висновків учені оцінили доступну літературу про нічну роботу та рак. «Це була здебільшого контраверсійна дискусія – повідомив Гайо Зіб (Hajo Zeeb) з Інституту превентивних досліджень та епідеміології імені Лейбніца в Бремені. – Деякі новіші дослідження не виявляли жодної взаємодії між нічними змінами та раком, інші, натомість, засвідчували переконливі ризики. Врешті, класифікація біологічних висновків часом дуже складна».

Зі слів експертів, загалом наявні бази даних підтверджують дослідження 2007 року. Висновок: нічні зміни є ймовірним збудником раку. Науковці повідомили: експерименти на тваринах доводять, що порушення ритмів дня і ночі можуть провокувати рак.

Дослідження на людях не були достатньо однозначними, щоби безсумнівно назвати нічну роботу збудником онкологічних недуг. «Існують відносно чіткі зв’язки між нічною роботою та злоякісними пухлинами грудей, простати й кишківника. Звичайно, з огляду на дизайн дослідження, відкинути інші пояснення цілком не вдалося, тож ми змушені були погодитися, що це задовольняє основні критерії МАДР для групи 2А – ймовірні збудники раку», – пояснив Зіб.

Так нічні зміни потрапили в ту ж категорію ВООЗ, що й гербіцид гліфомат, червоне м’ясо й перукарська справа. Що це означає? Експертна група наголошує, що класифікація свідчить лише про достатність наявних доказів для того, щоби стверджувати: нічні зміни за певних умов можуть викликати рак. Наскільки високим є цей ризик, результати не скажуть. Тож про ймовірність виникнення пухлин не можна сказати нічого.

На цій підставі експертний консиліум дає ще кілька порад для політиків і працівників. Вони радять: «Якщо ви працюєте або працювали в нічну зміну і хвилюєтесь за своє здоров’я, порадьтеся зі своїм лікарем». Тема нічних змін стосується значної частини населення: близько 20% всіх найманих працівників працюють не в межах типового робочого дня – це зокрема санітари, працівники заводів, пілоти.

Daniela Albat

IARC: Nachtarbeit „wahrscheinlich krebserregend“

Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, 16/08/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc