Команда Зеленського відкрила конкурс на посади голів РДА у шести областях



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Наразі проект Зеленського оголосив кілька вакансій на посади очільників голів райдержадміністрацій у шести областях

У проекті The Lift оголошено вакансії

В онлайн-проекті команди Президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Про це йдеться в повідомленні сторінці Команда Зеленського у Фейсбуці.

«Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у суботу на нараді з питань реалізації проектів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак» представив главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

Нагадаємо, що призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Зеленський відклав. Президент заявив, що голову цієї облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.