Ноу-хау діагностики та лікування хвороб шкіри



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Якщо технологію застосувати до діагностики хвороб шкіри, то вона дозволить медикам не лише точно визначати локалізацію ненормальної чи пошкодженої тканини, а й негайно проводити медичне втручання

Дослідники з Університету Британської Колумбії розробили спеціалізований мікроскоп, який здатний діагностувати хвороби, зокрема рак шкіри, а також потенційно може проводити напрочуд точні хірургічні операції, при цьому навіть не розрізаючи шкіри. Технологію, що лежить в основі дослідження, описали у статті в журналі Science Advances.

«Наша технологія дозволяє надзвичайно швидко сканувати тканину, і коли ми бачимо підозрілі чи пошкоджені ділянки, ми можемо провести ультраточну операцію за допомогою лазерного променя», — розповідає провідний автор дослідження Їмей Хуанг, колишній афілійований співробітник Департаменту дерматології Університету Британської Колумбії (Канада). Іншим провідним автором став Женґуо Ву, аспірант того ж університету.

Пристрій є спеціалізованим типом мультифотонного мікроскопа, який дозволяє проводити знімання живої тканини на глибину приблизно до одного міліметра за допомогою ультрашвидкого лазерного променя. Але його головна особливість полягає в тому, що він дозволяє не лише сканувати тканину, а й лікувати її — якщо збільшити потужність лазера.

Якщо технологію застосувати до діагностики хвороб шкіри, то вона дозволить медикам не лише точно визначати локалізацію ненормальної чи пошкодженої тканини, а й негайно проводити медичне втручання. Найбільшою перевагою нової технології є її надзвичайна точність, яка дозволяє досягати таких мініатюрних структур у тілі, як нерви кровоносних судин у шкірі, очах та мозку.

«У нас є можливість точно досягати найменших капілярів, при цьому не пошкоджуючи навколишніх судин чи нервових шляхів, — каже співавтор дослідження Гарві Луї, професор Департаменту дерматології та науки про шкіру Університету Британської Колумбії. — Для діагностики шкірних захворювань цей метод може бути революційним».

«Нашим завданням було визначати те, що відбувається під шкірою, з різних кутів, а також навчитися знімати найнедоступніші місця у тілі, — розповідає інший автор дослідження Хайсянь Женґ, професор того ж департаменту. — Як тільки ми змогли проводити таке знімання, ми одразу зацікавилися: а чи можна проводити не лише діагностику, а й лікування, просто збільшивши силу лазера?».

Результати виявилися напрочуд втішними. «Ми не лише першими досягнули таких параметрів знімання, які дозволяють використовувати технологію на практиці, а й ще змогли пристосувати її до терапевтичних цілей», — стверджує Женґ.

Тепер дослідники співпрацюють з кількома департаментами Університету Британської Колумбії, зокрема механічної й електричної інженерії та офтальмології, щоб зробити свою технологію ще гнучкішою. Наприклад, вони хочуть пристосувати її до ендоскопії — нехірургічної процедури, під час якої травний тракт пацієнта досліджують за допомогою трубки з приєднаною до неї камерою.

A new way of diagnosing and treating disease -- without cutting skin

ScienceDaily, 15/05/2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc