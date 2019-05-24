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    В Україні з початку року зафіксовано 21 випадок АЧС

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    В Україні з початку року зафіксовано 21 випадок АЧС

    Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей

    В Україні з початку року зафіксовано 21 випадок африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика аналітичного порталу «Стоп час», який функціонує в рамках проекту технічної допомоги ФАО «Розвиток потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні».

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    В 11 випадках захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 7 - у диких. Ще в трьох випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об'єктів.

    Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей.

    Найбільша кількість випадків АЧС зафіксована в Одеській і Полтавській областях - по 56 і 44 випадки відповідно. Далі йдуть Миколаївська, Чернігівська області - по 40 і 32 випадки, і Рівненська область - 31 випадок.

    Найменшу кількість спалахів АЧС було зареєстровано у Львівській області - 1 випадок.

    Також повідомляється, що перший збудник АЧС був виявлений в 2012 році в селі Комішуватка Запорізької області.

    Зазначимо, в минулому році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків хвороби.

     

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