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    В Facebook за півроку видалили понад 3 млрд фейкових акаунтів

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    <span>За повідомленням, кількість видалених за півроку акаунтів збільшилася удвічі порівняно з попереднім аналогічним періодом</span> - В Facebook за півроку видалили понад 3 млрд фейкових акаунтів
    За повідомленням, кількість видалених за півроку акаунтів збільшилася удвічі порівняно з попереднім аналогічним періодом

    В перші три місяці 2019 року Facebook видалив чотири мільйони публікацій, які вважалися мовою ненависті

    Facebook у період із жовтня 2018 року по березень цього року видалили із соцмережі понад три мільярди фейкових акаунтів.

    За даними, оприлюдненими компанією 23 травня, з жовтня по грудень 2018 року деактивували 1,2 мільярда сторінок, а з січня по березень 2019 року – 2,19 мільярда.

    За повідомленням, кількість видалених за півроку акаунтів збільшилася удвічі порівняно з попереднім аналогічним періодом.

    При цьому значну кількість цих сторінок, як зазначає компанія, виявили протягом кількох хвилин після реєстрації, до того, як вони стали «активними».

    У Facebook додали, що досягають прогресу в боротьбі з мовою ненависті, видаливши 65% такого контенту через автоматизовані системи, а не очікуючи скарг користувачів.

    У компанії заявили, що в перші три місяці 2019 року видалили чотири мільйони публікацій, які вважалися мовою ненависті, щоб розробити систему виявлення таких повідомлень на різних мовах і в різних регіонах.

    У Facebook неодноразово заявляли про видалення фейкових акаунтів і сторінок, пов'язаних із поширенням спаму і дезінформації. Зокрема, на початку травня Facebook видалив понад 100 проблемних сторінок, які координувалися з Росії та фокусувалися зокрема на Україні.

    Нагадаємо, глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

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