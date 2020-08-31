У Південній Кореї американський броньовик в'їхав в авто, є жертви



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За даними поліції, аварія сталася 30 серпня ввечері в місті Пхочхон

У результаті ДТП загинули чотири людини, всі громадяни Південної Кореї

У Південній Кореї бронетранспортер армії США зіткнувся з позашляховиком. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap в понеділок, 31 серпня.

Зазначається, що у результаті ДТП загинули чотири людини.

За даними поліції, аварія сталася 30 серпня ввечері в місті Пхочхон.

«Позашляховик було понівечено до невпізнання, а гусениці бронетранспортера, який повертався на базу з навчань, пошкоджені з одного боку», - йдеться у повідомленні.

Чотири пасажири автомобіля - всі громадяни Південної Кореї - після зіткнення були доставлені в лікарню, але врятувати їх не вдалося.

Також один американський військовослужбовець отримав легкі поранення.

Причини інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося 31 серпня, у Чорногорії авто в'їхало у натовп людей, які святкували перемогу опозиції на виборах.