У Південній Кореї американський броньовик в'їхав в авто, є жертви
У результаті ДТП загинули чотири людини, всі громадяни Південної Кореї
У Південній Кореї бронетранспортер армії США зіткнувся з позашляховиком. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap в понеділок, 31 серпня.
Зазначається, що у результаті ДТП загинули чотири людини.
За даними поліції, аварія сталася 30 серпня ввечері в місті Пхочхон.
«Позашляховик було понівечено до невпізнання, а гусениці бронетранспортера, який повертався на базу з навчань, пошкоджені з одного боку», - йдеться у повідомленні.
Чотири пасажири автомобіля - всі громадяни Південної Кореї - після зіткнення були доставлені в лікарню, але врятувати їх не вдалося.
Також один американський військовослужбовець отримав легкі поранення.
Причини інциденту з'ясовуються.
Як повідомлялося 31 серпня, у Чорногорії авто в'їхало у натовп людей, які святкували перемогу опозиції на виборах.