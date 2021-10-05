Офшорний траст президента Зеленського. Головні факти

Зеленський не довіряє свої кошти країні, якою він сам ж і керує

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Посмотрел фильм Слідство.інфо «Офшор 95» – об офшорном трасте президента Владимира Зеленского.

Главные факты:

1). Расследование установило, что настоящим владельцем группы офшорных компаний является компания Maltex Multicapital Corp, конечными собственниками которой являются Зеленский, братья Шефиры, а также руководитель «Киноквартала» Андрей Яковлев, а номинальным управляющим является фирма Davegra Limited, собственником которой был Баканов.

2). Офшорные компании, оформленные на Сергея Шефира и Андрея Яковлева, купили в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах три роскошных квартиры в самом центре Лондона – на общую сумму 8,08 миллиона долларов. Судя по структуре собственности Maltex Multicapital Corp, представленной журналистами, Зеленский может быть также собственником этих квартир.

3). Основные доходы в офшорные компании группы Зеленского-Шефира-Баканова обеспечивает один олигарх - Игорь Коломойский. За юмористические программы Коломойский заплатил группе Зеленского как минимум 40 миллионов долларов. При этом журналисты считают, что Зеленский мог получать деньги как часть механизма отмывания денег Приватбанком, который сейчас расследует ФБР США.

Какие выводы:

1). Этот фильм в правовом плане больше влияет на расследование по Коломойскому и его связям во власти, чем по самому Зеленскому. Наибольший удар по Зеленскому – это привязка доходов президента к возможному отмыванию средств Приватбанка и деньгам Коломойского. В марте 2021-го против Коломойского введены персональные санкции США, и сама вероятность того, что офшоры Зеленского пользуются деньгами, по которым ведется расследование ФБР, для комплайенса во всех банках будет красной тряпкой. А участие в фильме детектива НАБУ, который ведет дело Приватбанка, показывает, что все компании будут подвергнуты самой строгой проверке по запросам НАБУ. И фильм будет фактором легализации этих проверок. Стоит поблагодарить НАБУ за этот поступок, идти против всего государства – это очень нелегко, для таких случаев и создавалось НАБУ и обеспечивался общественный контроль. Думаю, в привязке к Коломойскому мы еще про этот фильм услышим.

2). Очевидно из фильма, что Зеленский является долевым собственником незадекларированной недвижимости. Это единственный аспект, который требует правовой оценки. Национальное агентство по предотвращению коррупции обязано сделать заключение – является ли нарушением недекларирование Зеленским имущества группы компаний Maltex Multicapital Corp в своей декларации. Впрочем, здесь есть юридические лазейки для обоснования.

3). Какая ответственность? Пока лишь политическая и моральная, и речь вот о чем. Во-первых, получается, один партнер Зеленского по бизнесу Баканов отвечает за борьбу с коррупцией, а другой партнер Шефир получил огромные полномочия во власти, отвечает за контакты с олигархами и за рост доходов группы офшорных компаний, которым олигарх Коломойский платит десятки миллионов долларов. При этом ни Шефир ни Зеленский не декларируют все свои доходы и собственность в этих офшорах. Это потенциально коррупционная схема, которую нельзя расследовать, потому что защищает Зеленского его партнер Баканов и все другие силовые структуры.

Во-вторых, президент не доверяет свои деньги стране, в которой безраздельно правит, и показывает бизнесу, что при Зеленском деньги все равно надежней хранить в офшорах.

В-третьих, закон об олигархах говорит о сращивании власти, богатых людей и медиа – так по данному закону Зеленский и Шефир сами могут подойти под описание олигархов. Дело принципа, чтобы Зеленский как можно скорее подписал закон об олигархах с правкой, что список олигархов формирует НАЗК. Это должна делать независимая структура, чтобы контролировать статус самого Зеленского. Конечно, следует поднять вопрос о парламентском расследовании и создании следственной комиссии.

В-четвертых, Зеленский упрекал Порошенко «слепым трастом» и бизнесом в России, хотя у него самого такой же «траст», доходы от бизнеса в России на офшорные компании, а во время войны «Квартал» скупает супердорогую недвижимость в Лондоне. Это не о морали – а об аморальности. Зеленский шел под одними лозунгами во власть, а сейчас его же фильмы и его же предвыборные обещания для него выглядят разоблачительно. Зеленский не меняется сам, он остается частью мира офшоров, партнеров-олигархов, договорняков и трастов с близкими друзьями, его деньги остаются в Лондоне и Белизе, а он продолжает играть свою роль в декорациях, которые давно не отвечают сути.

Апдейт. Хотел бы особо поблагодарить авторов фильма – глубоко проработанный сценарий, точная связка реальности и фактов с предвыборными обещаниями и рекламными роликами, емкие пояснения и формулировки.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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