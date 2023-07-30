Перспективи звільнення Криму – чи справді питання знову доводиться відкладати

Україні необхідно отримати авіацію, кораблі, щоб предметно говорити про визволення Криму

Цього тижня низка заяв вищого військово-політичного керівництва України стосувалася Криму. Так, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевняє, що ЗСУ вже скоро зайдуть на півострів. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку в серпні чергової зустрічі в рамках Кримської платформи. Він також наголосив, що готується перелік деокупаційних кроків для Криму. І закликав окупантів повертатися до Росії, доки Кримський міст ще працює. А з вуст українських військових звучать припущення, що Крим буде звільнено вже 2024 року. Про що говорять ці заяви? Якими є перспективи деокупації півострова? Портал «Коментарі» із цими питаннями звернувся до експертів.

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Звільнення Криму навіть у 2024 році виглядає вкрай проблематичним

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець міркує так:

«Деокупація Криму залежить, в першу чергу, від постійних і наростаючих постачань Україні озброєнь. Поки що з того, що нам передали союзники, не вистачає навіть для наступу у Запорізькій та Донецькій областях. І про це неодноразово заявляли представники українського командування. Тож із Кримом доведеться почекати».

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За словами експерта, нам необхідно отримати авіацію. Кораблі насамперед – швидкі, десантні.

Окупанти чудово розуміють, що в тому ж Криму вони не на своїй землі

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко поділився такою думкою: «У мене немає підстав ставити під сумнів прогнози керівництва нашої розвідки, заяви найвищого політичного керівництва. Якщо вони говорять про швидке звільнення Криму (особливо з огляду на те, що це тема – не просто важлива, а й символічна, причому як для України, так і для Росії), значить, на те є підстави. І, ймовірно, є підстави припускати, що наші союзники дадуть нам таку зброю, такі ракети, які летять набагато далі, ніж ті, що вже дали. І за допомогою такого озброєння ми зможемо в рази ефективніше передавати привіти і чорноморському флоту агресора, і його військовим складам, і Кримському мосту».

Ми – обивателі – багато чого не знаємо, пояснює експерт. І до певного часу (або взагалі) знати не будемо. Тому що – воєнний стан, державна таємниця і таке інше...

«Те, що звучать попередження про необхідність окупантам валити з Криму – теж правильно. Потім можна буде сказати — а ми попереджали... У розмові зі мною адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT (США) Юрій Ванетик якось наголосив на важливості створення нестерпних умов для життя – як одного з факторів, що сприяють деокупації Криму. Коли росіяни створюють нам такі умови цілеспрямованими ударами по об'єктах критичної (у тому числі енергетичної) інфраструктури (внаслідок чого ми сидимо без води, світла і тепла), ми, перебуваючи на своїй землі, трансформуємо все в ненависть до агресора. А окупанти чудово розуміють, що в тому ж Криму вони не на своїй землі. І, якщо там почастішає «бавовна», значно погіршуватимуться умови для проживання (з водою це вже влаштували самі росіяни, знищивши Каховську ГЕС), стимулів для того, щоб бігти до Росії, у загарбників стане значно більше», – пояснює Сергій Дойко.

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А, коли росіяни почнуть масово валити з Криму, все інше посиплеться як картковий будиночок, упевнений він.

Адже «Кримнаш» – це такий символ путінського «русского мира», втрата якого швидко обрушить все інше.

«Цю втрату в РФ не переварять, – прогнозує експерт. – Після цього чіплятися за материкові частини України загарбники не матимуть ні сенсу, ні бажання».