Відомий боксер, який не зміг відповісти, чий Крим, побив у Києві перехожого (відео)

У потерпілого переламана щелепа, ніс та пробита голова

Український боксер Максим Бурсак будучи напідпитку, побив у Києві перехожого. Проце повідомляє телеграм-канал Київ info.

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Як зазначається, причина бійки невідома. Внаслідок інциденту, у потерпілого переламана щелепа, ніс та пробита голова. Як зазначається у повідомленні, подібні інциденти із Бурсаковим відбуваються вже не вперше.

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Нагадаємо, що нещодавно під час спілкування з вболівальниками в Instagram майбутній кандидат, відповідаючи на питання – «Чий Крим?» – не сказав, що Крим – український. Боксер відповів: «Кримчан».

Також повідомлялося, що у 2020 році Бурсак намагався балотуватиметься до Київської міської ради від партії «Удар».