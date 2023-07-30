Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів

Окупанти нібито відбивали атаку укарїнських безпілотників на півострів

Уночі 30 липня Крим нібито атакували 25 безпілотників. Про це повідомило міноборони Росії, передає пропагандистське агентство «Риа Новости».

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«Уночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку 25 безпілотниками на об'єкти у Криму», – стверджують окупанти.

Міноборони Росії поінформувало, що 16 українських безпілотників нібито було знищено засобами ППО, ще дев’ять – знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби. За даними російського оборонного відомства, жоден із дронів не досягнув мети, усі безпілотники впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут. Постраждалих та руйнувань немає.

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Нагадаємо, перед цим стало відомо, що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри. Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

До слова, 28 липня було гучно в Козачій бухті в Севастополі, у тимчасово окупованому Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.