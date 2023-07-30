Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів
Окупанти заявили про атаку 25 українських безпілотників на Крим
фото: tsn.ua (ілюстративне)

Окупанти нібито відбивали атаку укарїнських безпілотників на півострів

Уночі 30 липня Крим нібито атакували 25 безпілотників. Про це повідомило міноборони Росії, передає пропагандистське агентство «Риа Новости».

«Уночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку 25 безпілотниками на об'єкти у Криму», – стверджують окупанти.

Міноборони Росії поінформувало, що 16 українських безпілотників нібито було знищено засобами ППО, ще дев’ять – знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби. За даними російського оборонного відомства, жоден із дронів не досягнув мети, усі безпілотники впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут. Постраждалих та руйнувань немає. 

Нагадаємо, перед цим стало відомо, що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри. Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

До слова, 28 липня було гучно в Козачій бухті в Севастополі, у тимчасово окупованому Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

Читайте також: Деокупація Криму: Буданов дав обнадійливий прогноз
Теги: Крим окупанти безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метью Міллер
США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі
25 липня, 02:22
Нікопольці вирішили з користю використати обміліле водосховище
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
23 липня, 19:43
Галущенко нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС
Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті
26 липня, 08:55

Події в Україні

Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
ЗСУ повідомили про наслідки удару по Чонгарському мосту
ЗСУ повідомили про наслідки удару по Чонгарському мосту
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів
Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів
Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
84K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
53K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
23K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
13K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
12K
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту