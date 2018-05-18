Північна Корея: деталі тестування ядерної зброї

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Завдяки супутниковим даним дослідники вперше змогли ближче придивитися до секретного тестування зброї у Північній Кореї

Радіодані засвідчили, як відбулося і чим закінчилося останнє та найпотужніше випробування ядерної зброї у Північній Кореї. Згідно з даними, підземний вибух підняв гірську вершину на два метри. Потім порода осіла, що призвело до руйнування тунелю в підземній лабораторії, повідомили вчені в журналі «Science». Це дає підстави припустити, що комплекс більше не придатний для використання.

В 90-их роках ХХ століття підписали заборону на ядерну зброю, після чого за її дотриманням стежить міжнародна мережа сейсмічних станцій. Сейсмометри фіксують струси, які спричиняє випробовування ядерної зброї, і на підставі цих даних зазвичай можуть визначити силу та місце вибуху.

Випробовування атомної зброї в Північній Кореї також виявили в такий спосіб. Але самих лише даних про землетрус недостатньо, аби з точністю до метра довідатися про наслідки вибуху та визначити його розташування в тривимірній площині.

Саме це нещодавно вдалося Тену Вану (Teng Wang) та його колегам з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі. Вони опрацювали дані німецького супутника TerraSAR, аби детальніше проаналізувати останнє та найпотужніше випробування ядерної зброї в Північній Кореї, що відбулося третього серпня 2017 року.

Це випробування здійснили в підземному комплексі під горою Мантап, що заввишки 2 200 метрів і розташована на північному сході країни. «Це вперше відтворили та проаналізували цілісні тривимірні зміни земної поверхні, спричинені підземним тестуванням ядерної зброї», – пояснив Ван. Дані радара доповнили сейсмічними даними, завдяки чому вчені отримали унікальні свідчення про події.

Сейсмічні дані засвідчили: атомне тестування відбувалося просто під горою Мантап, в тестовій камері, що розташована на глибині 400–600 метрів під вершиною. Вибух бомби вивільнив енергію, сила якої вдесятеро перевершує ядерний удар на Хіросіму. Тобто йдеться або про велику атомну бомбу, або про невелику водневу, вважають учені.

Через вибух випарувалася гранітна порода гори і створила порожнину принаймні 50 метрів завбільшки. В діаметрі 300 метрів породу сильно пошкодило, сказав Ван з колегами. Потужність детонації змінила й поверхню гори: загалом через кілька хвилин вершина піднялася майже на два метри і стала від трьох до чотирьох метрів ширшою, свідчать дані супутника.

А приблизно через вісім з половиною хвилин після першого вибуху метеостанції зафіксували і другий поштовх. Він походив вже не з тестової камери, а з місця, що розташоване за близько 700 метрів на південь від неї. «Це на півдорозі між першим вибухом та південним порталом тунельної системи», – повідомив Ван з колегами. Деформація земної поверхні та сейсмічні дані дають вченим підстави припустити, що частину тунельної системи підземного комплексу після останнього випробовування засипало. При цьому обсипався великий об’єм породи – за оцінками вчених, це сталося на площі від одного до двох квадратних кілометрів в діаметрі.

Завдяки супутниковим даним дослідники вперше змогли ближче придивитися до секретного тестування зброї в Північній Кореї. «Це вперше, коли хтось розшифрував механіку підземного вибуху з допомогою такого поєднання супутникових і сейсмічних даних, – сказав співавтор дослідження Дуґлас Дреґер (Douglas Dreger) з Каліфорнійського університету в Берклі. – Дотепер потенціал спостережень, підкріплених супутниками, залишався нерозкритим».

Якщо в майбутньому Північна Корея чи інша країна здійснюватиме тестування атомної бомби, незважаючи на заборону, радар допоможе детальніше визначити розташування та потужність зброї, кажуть учені.



Nordkorea: Atomtest ließ Testanlage kollabieren

University of California – Berkeley, 14/05/2018

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc