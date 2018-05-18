Якщо лідер КНДР відмовиться від мирних переговорів, на нього чекає доля Каддафі - Трамп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Трамп нагадав, що загиблому в жовтні 2011 року лівійському диктатору Муаммару Каддафі ніхто не пропонував гарантій безпеки

Влада КНДР повинна вибрати південнокорейську модель розвитку, щоб уникнути лівійського сценарію.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні за підсумками переговорів з генсеком НАТО, повідомила прес-служба Білого дому.

Американський лідер нагадав, що загиблому в жовтні 2011 року лівійському диктатору Муаммару Каддафі ніхто не пропонував гарантій безпеки.

«Ми увійшли і знищили його», – заявив Трамп.

За словами президента США, «ця модель буде мати місце» якщо Пхеньян відмовиться від укладення мирних домовленостей з Вашингтоном.

«Але якщо ми укладемо угоду, я думаю, що лідер КНДР Кім Чен Ин буде дуже, дуже щасливий. Він отримає захист, який буде дуже сильним», – сказав Трамп.

Також він зазначив, що населення Північної Кореї «дуже працьовите» і може досягти економічних успіхів, перейнявши досвід південних сусідів.

Глава Білого дому в черговий раз підтвердив, що не отримував офіційних повідомлень від КНДР про можливе скасування його зустрічі з Кім Чен Ином.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що довгоочікувані переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудуться 12 червня в Сінгапурі.

Сполучені Штати Америки також готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.

Джерело: 112 Україна